"Просили не бить, не расстреливать": доброволец рассказал, как они брали в плен русских под Херсоном

После окончания контратаки украинской армии удалось захватить часть берега реки Ингулец, заявил белорусский доброволец в составе ВСУ Евгений Михасюк.
Воюющий за ВСУ белорусский доброволец из полка имени Кастуся Калиновского Евгений Михасюк рассказал, что во время наступления с выходом на левый берег реки Ингулец им удалось захватить несколько российских солдат. Такое сообщение опубликовал портал "Наша Ніва".
"Они [трое россиян ‒ Главред] подняли руки, вышли из блиндажа и сдались. Просили не бить и не расстреливать. Мы шутили: "Расслабьтесь, мы белорусы". Мне показалось, что они не совсем поняли, кто мы и зачем здесь. Ведь наши шевроны были украинскими. Мы пытались с ними поговорить, но они были очень напряжены", – подчеркнул Михасюк.
После окончания наступления украинской армии удалось захватить часть берега реки Ингулец и продвинуться на девять километров. Белорусские добровольцы тоже принимали активное участие в данной операции, говорит Михасюк.
"Нам предстоял трудный путь – через поле, через реку, лес, чтобы захватить деревню. По нам вели огонь танки, САУ и артиллерия, мы шли по заминированным участкам. Мы выполнили поставленные задачи, хотя операция была рискованной. Также в плен попали трое россиян", — подытожил белорус.
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Напомним, ранее разведка Минобороны Великобритании отметила успех украинских военных в контратаке против русских оккупантов в Херсонской области.
Среди успехов, которых уже удалось достичь ВСУ на юго-западе области, британцы особо отметили возвращение ими контроля над восточным берегом реки Ингулец.
До того представители оперативного командования "Юг" сообщали, что в ночь на 7 июня в южном направлении украинская армия при помощи авиации успешно атаковала позиции русских оккупантов.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения вместе с самолетами и вертолетами уничтожили 26 российских оккупантов и 10 единиц вражеской техники, среди которой – танк и шесть единиц бронированной техники, два автомобиля и гаубица.
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