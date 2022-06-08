УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине, РФ наступает только на одном направлении – разведка Британии

8 июня 2022, 09:52

Россия сосредоточила наступление на одном направлении, тогда как на всех остальных только обороняется.

false
ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине, РФ идет в наступление только на одном направлении/ Reuters

Украина успешно контратакует в Херсонской области. Среди успехов, которых уже удалось достичь на юго-западе области – возвращение контроля над восточным берегом реки Ингулец.

Успех украинских военных в контратаке в регионе отметила разведка Минобороны Великобритании. Об этом говорится в обзоре ведомства.

При этом отмечается, что российские войска сейчас сосредоточили свое наступление только на центральном секторе Донбасса. А на всех остальных направлениях фронта оккупанты остаются в обороне.

Также в британской разведке говорят, что россияне совершают попытки атаковать Северодонецкий котел с трех направлений, но защитники Украины держат оборону.

"Маловероятно, что за последние 24 часа любая сторона получила значительные успехи", – отмечается в сообщении.

В разведке сообщают, что на оккупированных территориях Херсонской области захватчики вводят российский рубль как законное платежное средство. Также они планируют внедрить русскую программу и язык в школах, и для этого уже нанимают российских учителей.

"Россия, скорее всего, будет утверждать об оккупации Херсона как о свидетельстве улучшения управления и уровня жизни украинского народа", – обратили внимание в британском Минобороны.

Так как фронт оккупированной зоны сейчас простирается на расстояние более 500 километров, то обе стороны имеют схожие проблемы в поддержке линии обороны. Приходится одновременно с оборонительными действиями освобождать боеспособные боевые подразделения для проведения наступательных действий.

Ранее сообщалось, что Россия начала отводить свои войска из части Запорожской области. Однако пока неизвестно, куда именно движутся отведенные российские силы.

Напомним, как рассказали в Генштабе ВСУ, украинские воины отбросили врага на Северодонецком, Лиманском и Бахмутском направлениях. Защитники Украины только за сутки уничтожили 3 вражеских танка, 5 артсистем и 13 единиц автомобильной техники на Донбассе.

Смотрите онлайн новости Херсона:

Читайте также:

война в Украине вторжение России Херсонская область новости Донбасса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:02

Российские десантники в панике бегут из Украины: отказываются воевать - Генштаб

09:52

ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине, РФ наступает только на одном направлении – разведка БританииВидео

09:50

Банкомат "ПриватБанка" списал с карты деньги и не выдал наличность: украинец пожаловался на проблему

09:27

Железнодорожники и морские перевозчики на Дунае получат финансовые гарантии своей работы - Кубраков

09:17

Гороскоп на сегодня, 8 июня 2022: Тельцам – деньги, Ракам – удачные совпадения, Весам – дурные предчувствияВидео

Реклама
09:16

Россия начинает шарахаться от Путина, или С чем связана новая истерика Медведевамнение

09:00

В Беларуси хотят создать ударные группировки на границе с Украиной - ГенштабВидео

08:58

"Она очень хочет жить": у сестры Жанны Фриске обнаружили ракВидео

08:53

Более 1000 пленных с Азовстали оккупанты вывезли в Россию – росСМИВидео

08:19

Мужчин могут начать выпускать за границу: Арестович рассказал подробности

07:53

ВСУ отбросили врага на Северодонецком и еще 2 направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронтеВидео

07:08

ВСУ на Юге 4 раза успешно атаковали войска РФ: уничтожены техника и склад боеприпасовВидео

06:32

РФ отводит свои войска с позиций на Запорожье – ISWВидео

06:31

Кремлевского "Доктора Зло" нужно усмирять: почему НАТО придется вмешаться в войну в Украинемнение

06:23

Править и жить Путину осталось недолго – астролог предсказал судьбу президента России

05:20

Ленд-лиз уже на подходе: через неделю-две Украина получит оружие, которое нужно ВСУ – ЖдановВидео

05:10

Самые вкусные и хрустящие горячие рулетики из лаваша: очень простой рецептВидео

04:51

Почему нельзя спать с мокрыми волосами: ответ экспертов

04:41

Откровенный перебор или перебор с откровенностью: Кайли Дженнер снялась в "голом" бикини

04:11

Творец Игры Престолов Джордж Мартин назвал Путина головорезом, но заступился за россиян

Реклама
04:03

Зажигательная мамасита: 55-летняя Сальма Хайек покрутила пышными бедрами в ритме страстной сальсыВидео

03:31

"Будто из секонда": Волочкова в "стильном" прикиде опозорилась на людях

03:30

Арнольд Шварценеггер получил в подарок вышиванку от уроженца Бучи

03:10

Тропические ливни и невыносимая жара: климатолог назвала самый жаркий период летаВидео

02:42

ЖК звезды Скаженого весілля обстреляли из "Градов": "Было очень страшно. И звук, и взрыв"

02:33

Всегда добиваются своего: три самых успешных женщины гороскопа

02:07

Может ли война в Украине закончиться до конца года – ответ военного эксперта ЖдановаВидео

01:32

"Нужны генералы для атак": эксперт объяснил, почему система управления армией РФ терпит крах

00:51

Приметы на 8 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:02

"Вижу, как летит ракета, и раздается взрыв": жена Юрия Ткача накрыла собой дочь во время бомбежки

07 июня, вторник
23:49

"Вопрос к Серёне": Ефросинина жестко "прошлась" по Лазареву

23:38

Как безопасно быть на связи в оккупации: важные советы для украинцев

23:34

Осадчая рассказала, как война повлияла на отношения с Горбуновым

23:23

Поддерживает Украину и не извинилась на коленях: журналистка РФ обвинила Лободу в биполярном расстройстве

22:58

Ударит похолодание +11: синоптики назвали самые холодные дниВидео

22:34

Мощные удары артиллерии: рашистов отогнали с севера Харьковщины - Арестович

22:31

"В Кремле уже готовят план отступления": таролог дала прогноз, когда закончится война в УкраинеВидео

22:13

Бойцы ВСУ ударом из украинского ПТРК Стугна уничтожили танк армии РоссииВидео

22:03

"Каждый сделал свой выбор": Подкопаева рассказала, как общается с кумой-предательницей Ани ЛоракВидео

22:00

Почему ВСУ не идут в контрнаступление: Зеленский назвал причинуВидео

Реклама
21:47

Еще один шаг к победе: ВСУ уничтожили 2 российских склада с боеприпасамиВидео

21:32

"Палят умышленно по местам": россияне усилили наступление на СеверодонецкВидео

21:26

"Бункерная крыса будет уничтожена": астролог предрек судьбу Путина и смену власти в РФВидео

21:17

Полное эмбарго на газ из России: Украина откажется от закупок в ЕС и будет покупать топливо в СШАВидео

21:13

"Цирк и издевательство": в Греции раскритиковали немецкую схему передачи БМП

20:44

Экспорт зерна: в МИД Украины отреагировали на позицию Турции и обвинили РоссиюВидео

20:31

Бойцы ВСУ сбросили взрывной "сюрприз" на головы оккупантов: окоп стал для них братской могилойВидео

20:22

"Будет массивный удар": экстрасенс назвал самые опасные города Украины, которые ждет угрозаВидео

20:22

Базы НАТО в Украине только в обмен на вступление в Альянс: Зеленский заявил Западу о позиции КиеваВидео

20:17

Пытался гнать элитных ВДВшников в бой: Арестович рассказал о смерти генерала Кутузова

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять