ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине, РФ наступает только на одном направлении – разведка Британии

ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине, РФ идет в наступление только на одном направлении/ Reuters

Украина успешно контратакует в Херсонской области. Среди успехов, которых уже удалось достичь на юго-западе области – возвращение контроля над восточным берегом реки Ингулец.

Успех украинских военных в контратаке в регионе отметила разведка Минобороны Великобритании. Об этом говорится в обзоре ведомства.

При этом отмечается, что российские войска сейчас сосредоточили свое наступление только на центральном секторе Донбасса. А на всех остальных направлениях фронта оккупанты остаются в обороне.

Также в британской разведке говорят, что россияне совершают попытки атаковать Северодонецкий котел с трех направлений, но защитники Украины держат оборону.

"Маловероятно, что за последние 24 часа любая сторона получила значительные успехи", – отмечается в сообщении.

В разведке сообщают, что на оккупированных территориях Херсонской области захватчики вводят российский рубль как законное платежное средство. Также они планируют внедрить русскую программу и язык в школах, и для этого уже нанимают российских учителей.

"Россия, скорее всего, будет утверждать об оккупации Херсона как о свидетельстве улучшения управления и уровня жизни украинского народа", – обратили внимание в британском Минобороны.

Так как фронт оккупированной зоны сейчас простирается на расстояние более 500 километров, то обе стороны имеют схожие проблемы в поддержке линии обороны. Приходится одновременно с оборонительными действиями освобождать боеспособные боевые подразделения для проведения наступательных действий.

Ранее сообщалось, что Россия начала отводить свои войска из части Запорожской области. Однако пока неизвестно, куда именно движутся отведенные российские силы.

Напомним, как рассказали в Генштабе ВСУ, украинские воины отбросили врага на Северодонецком, Лиманском и Бахмутском направлениях. Защитники Украины только за сутки уничтожили 3 вражеских танка, 5 артсистем и 13 единиц автомобильной техники на Донбассе.

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