ВСУ на Юге 4 раза успешно атаковали войска РФ: уничтожены техника и склад боеприпасов

ВСУ на Юге 4 раза успешно атаковали войска РФ, уничтожили технику и склад боеприпасов/ ВСУ

Украинские военные за сутки, 7 июня, нанесли четыре удара по скоплению сил российских оккупантов на Юге Украины.

В результате этих ударов захватчики потеряли несколько единиц бронированной техники. Также был уничтожен склад боеприпасов противника. Об этом сообщает Оперативное командование"Юг".

Также защитники Украины уничтожили вражеский беспилотник "Орлан", когда российские военные пытались с его помощью провести воздушную разведку в Николаевском районе.

Российские войска совершили обстрел пригорода Николаева запрещенными кассетными боеприпасами невыборочного действия.

"Те, кто делают вид, что занимаются мировым продовольственным кризисом, на самом деле, попадают по сельскохозяйственным полям, объектам инфраструктуры, где вспыхивают пожары, которые приобретают впечатляющие масштабы", – отметили в ОК "Юг".

Кроме этого, в Одесской области был обнаружен завербованный российской ФСБ местный житель. Его завербовали, когда он находился в оккупированном Крыму. Он собирал и передавал российским захватчикам данные о координатах блокпостов, количестве личного состава и имеющемся вооружении. Теперь мужчине грозит заключение сроком на 15 лет.

Ранее сообщалось, что Россия начала отводить свои войска из части Запорожской области. Однако пока неизвестно, куда именно движутся отведенные российские силы.

Также ранее советник главы ОП Алексей Арестович сообщал, что после ударов украинской артиллерии российские войска отошли с севера Харьковской области. По словам Арестовича, украинские бойцы нанесли ряд очень точных ударов по российским войскам по всему фронту.

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