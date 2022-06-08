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Ленд-лиз уже на подходе: через неделю-две Украина получит оружие, которое нужно ВСУ – Жданов

8 июня 2022, 05:20

Грантовая помощь, которая нам поступает, с колес идет в бой – гаубицы и французские Цезари уже работают на фронте, отметил Олег Жданов.

Жданов
Украина получит оружие в рамках ленд-лиза уже в ближайшее время – Жданов / Коллаж Минобороны Украины, Главред

Программа поставок оружия Украине из США в рамках ленд-лиза заработает уже в скором времени. Через одну-две недели Киев начнет получать необходимые войскам партии оружия. Грантовая военная помощь согласно договоренностям на конференции в Рамшташтайне или "антипутинской коалиции", уже поступает – гаубицы и французские Цезари можно увидеть на фронте. Как только оружия будет достаточно, можно будет говорить о формировании новых группировок ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что оружие от Запада, которое может обеспечить преимущество ВСУ над войсками РФ, начнет поступать уже скоро.

Читайте такжеУ ВСУ есть шансы выйти на границу с РФ, но все будет зависеть от вопроса ухода Путина – Жданов"По некоторым данным, первые суда уже отшвартовываются в портах Польши и других европейских стран. Значит, неделя-две – и они уже будут доставлены в Украину", - сказал эксперт.

По его словам, Киев получает вооружение и в контексте других договоренностей, таких как конференция в Рамштайне или "антипутинская коалиция.

"Там просто количество небольшое, поэтому для нас она важна, но всегда нам бы хотелось, чтобы там было намного больше. Та грантовая помощь, которая сегодня поступает, идет в принципе "с колес в бой". Мы уже видим гаубицы на фронте, и французские "Цезари" сразу же ушли на фронт", - объяснил Жданов.

Также Олег Жданов подчеркнул, что как только помощь в рамках ленд-лиза будет в Украине, появится возможность говорить о начале формирования новой группировки украинских войск.

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Война России против Украины

Украинские войска проводят контрнаступательные действия в Херсонской области. На данном направлении они достигли определенного успеха. Военные смогли освободить более 20 населенных пунктов. Силы обороны Украины продолжают продвижение на юг региона.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Украину ждет очень сложный период на фронте. Российские оккупационные войска накопили силы и перешли в наступление на трех направлениях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ для реализации операции по полномасштабному контрнаступлению нужно много современного оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолетах, танках и тысяче беспилотников. Кроме того, следует сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.

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