"Неделя будет очень жаркой": Арестович дал новый прогноз по войне

Арестович / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ближайшая неделя будет сложной для нас.

"Российские войска накопили силы и перешли в наступление сразу на 3 участках фронта", - сказал Арестович в эфире Фейгин LIVE.

Арестович отмечает, что может обостриться ситуация в Запорожской области - россияне концентрируют войска в районе Васильевки, южнее Запорожья.

Самые опасные направления:

изюмско-славянская группировка войск РФ успешно продвигается в направлении Святогорска, а также пошла на трассу на Барвенково;

в направлении Славянска сверхмощная концентрация российских сил. К осаде города могут перейти через неделю. Нашей обороне на севере города очень тяжело и перспективы их очень не ясны;

в Северодонецк притащили кучу артиллерии и мы вынуждены маневрировать под ударами арты. Они сняли войска с Бахмутовского направления и пытаются перерезать трассу Бахмут-Лисичанск. Там у них есть продвижения. Может даже перережут.

Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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