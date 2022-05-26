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Битва за Северодонецк: оккупанты могут начать штурм города в ближайшие дни — ISW

26 мая 2022, 06:36

Захватчики хотят полностью перерезать наземные линии коммуникации ВСУ к юго-западу от Северодонецка и завершить оцепление Луганской области.

война, военные, ВСУ, вторжение
Россия в ближайшие дни может начать битву за Северодонецк / Фото Reuters

Наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города. Такой прогноз озвучили в американском Институте изучения войны (ISW). Также сообщается о том, что захватчики изменили тактику ведения боев.

Эксперт отмечают, что российское командование, скорее всего, определило приоритетом военных действий в Украине продвижение к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать наземные линии коммуникации ВСУ к юго-западу от Северодонецка и завершить оцепление Луганской области.

Есть информация, что россияне вошли в Лиман и могут использовать его для координации продвижения к юго-востоку от Изюма для начала наступления на Северск.

В то же время российские оккупанты могут начать битву за Северодонецк еще до установления контроля над наземными линиями коммуникации к юго-западу и северо-западу от Северодонецка.

Ударом по Запорожью, который Россия нанесла во вторник, 25 мая, оккупанты пытались разрушить ключевой логистический центр украинских войск, действующих на востоке.

Анализируя заявления главы милиции так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, ISW сообщает, что Россия будет создавать "меньшие котлы", чтобы лишить украинские войска материально-технического обеспечения и подкрепления вместо широкомасштабного окружения на административной границе Донецкой области.

"Российским войскам может понадобиться провести наземное наступление на Северодонецк в ближайшие дни", – считают эксперты ISW.

В институте сообщают, что 25 мая российские войска обстреляли железнодорожные пути вблизи Авдеевки, что, вероятно, приведет к дальнейшему расшатыванию логистики ВСУ в этом районе.

В то же время войска РФ, скорее всего, готовятся к контрнаступлению украинских войск и обустраиваются для длительных операций на юге Украины.

Фото understandingwar.org

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет превосходство по артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

25 мая Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

"Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Из-за этого возможен возврат российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон - Запорожье", — сказал советник главы ОП.

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