Шойгу заявил, что РФ "сознательно замедляет наступление" в Украине, и объяснил причину/ Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страна-агрессор якобы "сознательно замедляет наступление" своих войск в Украине. Причиной этого он назвал предоставление оккупантами "возможности эвакуироваться мирным жителям".

Российский министр обороны цинично начал рассказывать, что движение российских войск вперед якобы "тормозится" из-за того, что рашисти объявляют режимы тишины и создают гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из населенных пунктов. Слова Шойгу процитировало российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения", – сказал Шойгу.

Ранее подобные оправдания звучали от российской пропагандистки Симоньян – она заявила, что РФ якобы "всех жалеет", и поэтому так медленно продвигается:

Стоит отметить, что уже известны десятки фактов, когда именно российские военные обстреливали колонны с мирными украинцами в то время, как они пытались выехать из временно оккупированных территорий и спасти свои жизни от российских захватчиков.

Например, недавно такое событие произошло на Херсонщине. Российские оккупанты безжалостно из "Градов" обстреляли колонну автомобилей с мирными людьми. В результате обстрела по меньшей мере три человека погибли, многие были ранены.

Напомним, под Николаевом украинские военные на освобожденных от оккупантов территориях нашли изуродованные тела гражданских. Оказалось, что местные жители пытались эвакуироваться из Херсонской области. На блокпосте россияне указали им якобы "разрешенный" путь – он шел по заминированной местности. Тех людей, которые не погибли на минах, захватчики расстреляли.

Читайте также: