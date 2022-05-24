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Нацгвардеец взял в плен начштаба танкового батальона РФ и едва не погиб, спасая подчиненных

24 мая 2022, 14:42

Штаб-сержант приказал своим бойцам спрятаться от обстрелов оккупантов, а сам остался на позиции, где получил ранение.

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Нацгвардеец едва не погиб, спасая подчиненных/ Нацгвардия Украины, Макс Левин

Константин посвятил армии 20 лет своей жизни, и сейчас служит в рядах Национальной гвардии Украины. Он с первых дней широкомасштабного вторжения России на территорию нашего государства защищал с оружием в руках родной Чернигов.

Получив серьезное ранение, Константин сейчас лечится. О его подвигах на поле боя и том, как он рисковал жизнью ради подчиненных бойцов, рассказали в Нацгвардии Украины.

Штаб-сержант вместе со своими собратьями уже через несколько дней с начала полномасштабной войны взяли в плен двух российских захватчиков. Это произошло 26 февраля. Тогда в город начала заходить вражеская техника. На два танка захватчиков наткнулись нацгвардейцы и передали информацию об этом украинским танкистам. Тогда наши танки уничтожили вражеские. В тот же день Константин с побратимами взяли в плен двух оккупантов из экипажа подбитых танков – один из них оказался начальником штаба танкового батальона.

Через два дня после этого российские военные открыли сильный огонь по позициям защитников Украины. Константин рассказывает, что захватчики пытались уничтожить украинские танки и блокпост, который стоял у них на пути.

"Орки и раньше обстреливали пределы города, но это были хаотичные цели, попадали то в баки из под мусора, то в жилую девятиэтажку", – говорит нацгвардеец.

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Под командованием Константина были срочники и молодой контрактник, поэтому он принял решение спрятать весь свой личный состав в погреб частного дома, чтобы сохранить их жизнь и не рисковать ими под плотными обстрелами русских. Сам же командир остался на позиции – чтобы контролировать обстановку и оперативно докладывать информацию о том, что происходит.

"В момент, когда я перемещался из одного окопа в другой, недалеко от меня разорвался снаряд, и осколок из него влетел мне прямо в ногу. Понимая, что я получил ранение, но не чувствуя боли, я дополз до укрытия и сам наложил себе турникет. Побратимы сразу вытащили меня из под обстрелов и доставили в больницу", – рассказывает Константин.

Врачи буквально по частям сложили Константину большую берцовую кость правой ноги и извлекли оттуда осколок. Сейчас нацгвардеец продолжает лечиться, у него впереди еще долгие месяцы реабилитации и восстановления. Но свое решение остаться самому на позиции и спасти жизнь личному составу он считает правильным, и ни на миг об этом не пожалел.

Согласно указу президента Украины Константина наградили медалью "За военную службу Украине".

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Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что боевые действия завершатся возвращением Украине всех ее оккупированных территорий. До конца 2022 года Вооруженные силы Украины должны, как минимум, зайти на территорию Крыма.

Также ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина остро нуждается в вооружении и боеприпасах из других стран, ведь наступление России на Донбасс – жесткая битва. По его словам, "рано делать вывод о том, что Украина уже имеет всё необходимое вооружение".

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