ВСУ должны быть в Крыму уже до конца года – разведка Украины

Крым / УНИАН

Украинская армия должна зайти на территорию автономной республики Крым до конца текущего года. Активная фаза войны должна пойти на максимальный спад в течение нескольких месяцев. Ресурсы у России ограничены. Об этом заявил руководитель разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма… Ресурсов в России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев", - подчеркнул он в интервью УП.

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