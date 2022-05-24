ВСУ должны быть в Крыму уже до конца года – разведка Украины

Россия не может вести войны дольше, чем еще год, сказал Кирилл Буданов.
Украинская армия должна зайти на территорию автономной республики Крым до конца текущего года. Активная фаза войны должна пойти на максимальный спад в течение нескольких месяцев. Ресурсы у России ограничены. Об этом заявил руководитель разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
"До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма… Ресурсов в России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев", - подчеркнул он в интервью УП.
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Автор: Андрей Ганчук