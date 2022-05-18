Армия Украины в июне перейдет в контрнаступление, если Запад даст достаточно оружия – Жданов

У России на ближайший месяц нет резервов для проведения наступательной операции – Олег Жданов / Главред

Российские оккупационные войска, которые находятся в Украину, вымотались. Спустя несколько дней они выдохнутся даже на Изюмском направлении. Вражеские подразделения на украинской территории не могут месяц подряд вести наступление – нужно пополнять резервы, но этого не происходит. К тому же Вооруженные силы Украины их ослабили и контрударом сбили наступательный потенциал. На данный момент и силы украинской обороны, и вражеские войска, нуждаются в пополнении резервов, после чего может начаться новая фаза активной войны. Преимущество будет у той стороны, которая будет действовать более оперативно. Если Запад предоставит достаточно объемов вооружений, то к середине-второй половине июня ВСУ перейдут в контрнаступление. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что спустя несколько дней российские войска выдохнутся и на Изюмском направлении, поскольку нет пополнения резервов, а подразделения ослаблены. Украинские войска сбили их потенциал наступления.

Читайте такжеАрмия России от Херсона до Харькова постепенно стала переходить в оборону – Арестович"Мой анализ говорит о том, что еще 3-4 дня, и российские войска выдохнутся даже на Изюмском направлении. Невозможно месяц подряд вести наступательные действия, надо пополнять резервы и восполнять потери. А такого пополнения нет. Те войска, которые находятся в Украине, измотаны, мы их сильно потрепали. Наше командование опередило это событие (истощение войск РФ) и контрударом сбило наступательный потенциал", - говорит Жданов.

По словам эксперта, ВСУ и войскам РФ в данный момент требуется пополнение резервов. Уже после этого может начаться новая фаза активных боевых действий. Преимущество получит та сторона, которая будет действовать в более оперативном порядке. Россия наступать в ближайший месяц не сможет.

"Сейчас, как говорил министр обороны Резников, мы стоим на пороге позиционной войны. Нужна оперативная пауза обеим сторонам для перегруппировки. И тут выиграет тот, кто сделает это быстрее. У России на ближайший месяц точно резервов нет для перехода в наступление, разве что они оголят какие-то направления и начнут оттуда перебрасывать войска. Но мы ведь сразу это заметим. По оценкам разведсообщества США, российская армия отстает от графика на 2-3 недели. Об этом же говорит и британская разведка. Им нужна пауза около месяца, чтобы собрать хоть какой-то резерв и восполнить потери. Нам тоже нужно это сделать. И кто первый это сделает, тот и будет иметь перевес на момент окончания этой оперативной фазы", - объяснил эксперт.

Также он подчеркнул, что активная фаза войны может возобновиться к середине-второй половине июня. Тогда силы обороны Украины могут перейти к контрнаступлению. Но это возможно будет при условии, если украинские войска получат достаточный объем вооружений от Запада. Оружие должно поступать не только в рамках ленд-лиза, но и на основании военной помощи, согласованной с Западом в марте-апреле.

Война России против Украины

Страна-агрессор РФ во второй половине апреля объявила о начале, дескать, второго этапа войны против Украины. В рамках следующей фазы, как сообщил замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, Россия собирается оккупировать все районы Донбасса, южные области Украины и прорубить коридор в захваченный Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович полагает, что армия Украины уже в середине июня может пойти в масштабное контрнаступление на занятые войсками России позиции. По его словам, до конца мая-начала июня Киев должен получить достаточные объемы военной помощи Запада. После этого могут быть сформированы подразделения, готовые к наступлению.

Силы обороны Украины в Харьковской области продолжают проводить успешные тактические контрнаступательные действия. На севере региона, где идет операция, военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны 15 мая доложили Верховному главнокомандующему о том, что они дошли до участка границы с Россией.

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