Планы России провалились: Украина может отвоевать и Крым, и Донбасс – НАТО

Украина может одержать победу в войне с Россией - Альянс / Коллаж Посольство США в Украине, Reuters

Украина располагает возможностью вернуть оккупированные Крым и Донбасс, однако на это нужно время. Киеву удалось переломить ход событий в свою пользу, и дебатов по данным территориям больше нет. Планы Москвы по захвату Киеву и Харькова провалились, а наступление на Донбассе не приводит к ожидаемому для российского государства эффекту. Поэтому у Украины есть шансы выиграть войну. Об этом заявили в Североатлантическом альянсе.

Как сообщает CNN, военный представитель НАТО, которому удалось изучить разведывательные данные, сказал, что организация в ближайшие недели не ждет каких-либо серьезных продвижений на поле боя ни Украины, ни России. При этом в перспективе у Киева есть шансы вернуть оккупированные Крым и Донбасс.

Читайте также"У Украины будет 2-3 часа, чтобы занять Крым": Умеров назвал условие возвращения полуострова"Я думаю, что они (Украина) могли бы отвоевать Крым и Донбасс, да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я так думаю", - сказал чиновник.

Также он полагает, что основная дискуссия в Альянсе состоит в том, что ситуация в ходе войны изменилась в пользу Украины, и теперь нет спорной дискуссии по Крыму с Донбассом.

Кроме того, представитель НАТО подчеркнул, что планы РФ в войне против Украины терпят провал – российским войскам не удалось захватить ни Киев, ни Харьков, ни другие крупные украинские города. Военная операция оккупантов на Донбассе застопорилась. Поэтому в Альянсе полагают, что Украина может одержать победу в этой войне.

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Возвращение Крыма и Донбасса в Украину

Военный эксперт Олег Жданов ранее заявил, что армия Украины летом может перейти в контрнаступление. Мощная контратака украинских войск, вероятно, продлится около месяца. ВСУ могут освободить все свои территории, включая захваченные Россией Крым и Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев не собирается признавать "автономию" Донецкой и Луганской областей, а также оккупированный Крым, дескать, территорией России. Украинское государство могло бы перенести решение относительно полуострова до того момента, пока не будет завершена горячая фаза боевых действий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не пойдет на уступки по вопросам Крыма и Донбасса в обмен на прекращение огня или остановку боевых действий. Вопросы о компромиссах следует задавать Москве, а не Киеву.

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