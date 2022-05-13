Украина никогда не признает "автономию" Донбасса и Крым частью РФ - Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Украина никогда не признает "автономию" для Донбасса, которую предлагает Россия, захватывая территории и убивая людей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью для проекта Porta a Porta итальянского телеканала Rai 1 он отметил, что об автономии Донбасса не может идти речь, когда воду туда поставляет Украина, а Россия разрушила сейчас ту часть, которую контролировала Украина.

"Сейчас они признали территории Донбасса отдельными республиками, которые не входят в состав Украины. Россия заявила, что все населенные пункты Донецкой и Луганской областей - "это все наша земля". А теперь якобы очищают Донбасс от нацистов. Все с ног на голову перевернуто", - сказал президент Украины. Он добавил, что Россия не вела речь о какой-то автономии, а просто пошла забрать территории.

"В чем тут вопрос - перед тем, как говорить о том или ином формате этих территорий, нельзя было убить десятки тысяч людей. Вот в чем проблема. Они убили, разрушили и говорят - давайте теперь автономию. Мы никогда не признаем их автономию", - подчеркнул Зеленский.

Он также говорит, что Украина никогда не признает Крым частью России.

"Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму. Идет война, ко времени - человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России", - сказал Зеленский.

По его словам, "наша делегация в Турции предлагала отставить его, но не навсегда предлагали, что наши государства должны урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет . Мы не услышали ответа на этот вопрос".

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Ранее Зеленский заявил, что готов лично встретиться и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путины. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

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