Армия Украины освободит Крым и Донбасс: Жданов назвал сроки и условия мощного контрнаступления

Жданов назвал сроки и условия мощного контрнаступления/ Reuters, Главред

Вооруженные силы Украины смогут перейти к мощному контрнаступлению летом. В его процессе защитники нашего государства могут освободить не только те территории, которые российская армия оккупировала с 24 февраля, но и Крым и Донбасс.

Мощное контрнаступление ВСУ продлится примерно месяц. Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов, пишет "Обозреватель".

Эксперт отметил, что, судя по последним заявлениям президента Украины Владимира Зеленского и его намеку, что наше государство вскоре будет праздновать два дня Победы, вопрос поставки в Украину оружия от других государств решается успешно.

"Видимо, вопросы поставки оружия всё-таки решаются, и решаются довольно неплохо. Поэтому есть надежда на то, что мы где-то летом можем перейти в контрнаступление", – отметил военный эксперт.

Жданов предположил, что во время контрнаступления украинским войскам может удаться освободить от оккупантов все территории нашего государства, включая Крым и Донбасс. По его словам, это будет зависеть от умения ВСУ организовать контрнаступление.

Однако эксперт также предупредил, что во время контрнаступления может быть больше потерь, чем во время обороны, и освобождение территорий от оккупантов может быть сложным.

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