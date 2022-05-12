В ОП рассказали о переговорах по новой эвакуации: кого могут вывезти с Азовстали

Оккупанты штурмуют завод Азовсталь / t.me/polkazov

Продолжаются переговоры об эвакуации с завода Азовсталь медицинских работников и раненых, а также людей из других частей Мариуполя, рассказала на брифинге координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

"Сейчас ведутся переговоры о возможном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых - около 500 человек, а также об открытии гуманитарных коридоров, в которых нуждаются сами мариупольцы", - подчеркнула она.

По словам Ломакиной, в городе все еще находятся несколько тысяч человек, в основном - пожилые люди, женщины и дети.

"Они все ждут спасения, и Украина будет делать все возможное, чтобы открыть гуманитарный коридор и помогать людям уехать на мирные территории Украины", - добавила представитель ОП.

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Оборона Азовстали

За минувшие сутки на территорию меткомбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) было осуществлено 34 авианалета, в том числе восемь - стратегическими бомбардировщиками, сообщает полк "Азов".

Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.

В начале мая российские оккупанты смогли прорваться на территорию комбината "Азовтсаль".

Ранее российские войска наносили авиаудары по комплексу сооружений завода "Азовсталь", в подвалах которых укрываются украинские военные и гражданские.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

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