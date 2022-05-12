Вступление Финляндии в НАТО будет быстрым и гладким – Столтенберг

Генсек заявил, что члены Альянса тепло встретят новую страну в своих рядах.
Процесс вступления Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким, а члены НАТО тепло встретят ее в своих рядах.
Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет Reuters. По его словам, вступление этой страны в НАТО укрепит как Западный военный альянс, так и саму Финляндию.
"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло встретят в НАТО, и процесс вступления будет гладким и быстрым", – подчеркнул Столтенберг.
По словам генсека Альянса, Финляндия – один из ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией. Столтенберг отметил, что эта страна сможет внести важный вклад в безопасность Европы.
Возможное вступление Финляндии в НАТО
Напомним, еще в конце февраля этого года представительница МИД РФ Мария Захарова пригрозила Финляндии "серьезными последствиями", если та вступит в НАТО.
В середине апреля Россия начала стягивать войска к границе с Финляндией после того, как в Хельсинки заявили о намерении вступить в НАТО. На территории РФ по направлению к границе с Финляндией было замечено передвижение тяжелого вооружения, включая ракетные системы.
В то же время было замечено, что Финляндия тоже начала перебрасывать военную технику к границам с РФ.
В начале мая стало известно, что Россия в своих попытках запугать Финляндию уже готова расторгнуть соглашение об аренде Сайменского канала, который является одной из самых главных транспортных артерий финского государства.
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