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Вступление Финляндии в НАТО будет быстрым и гладким – Столтенберг

12 мая 2022, 13:49

Генсек заявил, что члены Альянса тепло встретят новую страну в своих рядах.

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Вступление Финляндии в НАТО будет быстрым и гладким – Столтенберг/ Reuters, ua.depositphotos.com

Процесс вступления Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким, а члены НАТО тепло встретят ее в своих рядах.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет Reuters. По его словам, вступление этой страны в НАТО укрепит как Западный военный альянс, так и саму Финляндию.

"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло встретят в НАТО, и процесс вступления будет гладким и быстрым", – подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека Альянса, Финляндия – один из ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией. Столтенберг отметил, что эта страна сможет внести важный вклад в безопасность Европы.

Возможное вступление Финляндии в НАТО

Напомним, еще в конце февраля этого года представительница МИД РФ Мария Захарова пригрозила Финляндии "серьезными последствиями", если та вступит в НАТО.

В середине апреля Россия начала стягивать войска к границе с Финляндией после того, как в Хельсинки заявили о намерении вступить в НАТО. На территории РФ по направлению к границе с Финляндией было замечено передвижение тяжелого вооружения, включая ракетные системы.

В то же время было замечено, что Финляндия тоже начала перебрасывать военную технику к границам с РФ.

В начале мая стало известно, что Россия в своих попытках запугать Финляндию уже готова расторгнуть соглашение об аренде Сайменского канала, который является одной из самых главных транспортных артерий финского государства.

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НАТО Финляндия Йенс Столтенберг Североатлантический альянс новости Финляндии
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