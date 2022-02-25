Россия угрожает Финляндии "серьезными последствиями" если та пойдет в НАТО

Мария Захарова / Reuters

Представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Финляндии "серьезными последствиями" при вступлении ее в НАТО, пишет ТАСС.

"Мы рассматриваем приверженность правительства Финляндии политике военного неприсоединения как важный фактор обеспечения безопасности и стабильности в Северной Европе", - заявила Захарова и добавила, что вступление Финляндии в НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия.

Кроме того, дипломат выразила недовольство предоставлением Финляндией своей территории для проведения военных учений стран Североатлантического альянса вблизи границ России. Также Захарова отметила, что США пытаются втянуть Финляндию в состав НАТО. Взаимодействие этой страны с альянсом становится более тесным.

По словам представителя МИД России, обеспечение безопасности одних стран не должно повлечь за собой угрозу другим странам. Это – основополагающий принцип, с которым в свое время согласились все страны ОБСЕ, включая и Финляндию, и Швецию.

Ранее Главред сообщал, что в Сумах Вооруженные силы Украины ведут бой с российскими оккупантами. По словам местных жителей, на руках у оккупантов красные повязки.

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