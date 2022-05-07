"Мы вступаем в решающую фазу войны": в НАТО озвучили прогноз о длительности войны в Украине

В НАТО спрогнозировали время решающей фазы войны в Украине / Фото УНИАН

Война России против Украины может продлиться еще долго. В то же время заместитель генсека НАТО подчеркнул, что решающими будут именно ближайшие недели.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанне рассказал в интервью Al Jazeera, что решающая фаза войны для нашего государства начнется уже через считанные недели.

"Мы вступаем в решающую фазу войны, которую Россия ведет против Украины. Ожидаем, что ближайшие недели будут решающими", – подчеркнул он.

В то же время, отметил Джоанне, сама война может продолжаться еще определенный промежуток времени после этой решающей фазы.

Читайте такжеПочему война в Украине для России закончится крушением государства и революциейВ Альянсе убеждены, что Россия не захочет воевать еще и против него после того, с чем она столкнулась в Украине.

"Вероятно, смущающим стал тот факт, что НАТО мобилизовало значительные дополнительные силы на восточном фланге, что мы впервые в истории активизировали оборонный план для восточных стран", – подчеркнул Джоан.

Но, добавил Джоан, война в Украине будет продолжаться. Более того, она будет интенсивнее, а также принесет еще больше жертв. Но как бы там ни было, Россия постарается не впутывать в нее еще и НАТО.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что переговоры с Украиной и заключение мирного соглашения - единственный выход для России. По его словам, сейчас переговоры Украины и России продолжаются, но находятся не в активной фазе. Все надеются на военный результат.

Также Алексей Арестович заявил, что активная фаза боевых действий в войне России против Украины завершится не позже, чем через две-три недели. По его словам, это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление россиян, потому что им негде взять новые резервы.

Читайте также: