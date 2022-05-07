УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Мы вступаем в решающую фазу войны": в НАТО озвучили прогноз о длительности войны в Украине

7 мая 2022, 09:29

В Альянсе убеждены, что Россия не захочет воевать еще и против него после того, с чем она столкнулась в Украине.

война, Бородянка, разрушенный дом
В НАТО спрогнозировали время решающей фазы войны в Украине / Фото УНИАН

Война России против Украины может продлиться еще долго. В то же время заместитель генсека НАТО подчеркнул, что решающими будут именно ближайшие недели.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанне рассказал в интервью Al Jazeera, что решающая фаза войны для нашего государства начнется уже через считанные недели.

"Мы вступаем в решающую фазу войны, которую Россия ведет против Украины. Ожидаем, что ближайшие недели будут решающими", – подчеркнул он.

В то же время, отметил Джоанне, сама война может продолжаться еще определенный промежуток времени после этой решающей фазы.

Читайте такжеПочему война в Украине для России закончится крушением государства и революциейВ Альянсе убеждены, что Россия не захочет воевать еще и против него после того, с чем она столкнулась в Украине.

"Вероятно, смущающим стал тот факт, что НАТО мобилизовало значительные дополнительные силы на восточном фланге, что мы впервые в истории активизировали оборонный план для восточных стран", – подчеркнул Джоан.

Но, добавил Джоан, война в Украине будет продолжаться. Более того, она будет интенсивнее, а также принесет еще больше жертв. Но как бы там ни было, Россия постарается не впутывать в нее еще и НАТО.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что переговоры с Украиной и заключение мирного соглашения - единственный выход для России. По его словам, сейчас переговоры Украины и России продолжаются, но находятся не в активной фазе. Все надеются на военный результат.

Также Алексей Арестович заявил, что активная фаза боевых действий в войне России против Украины завершится не позже, чем через две-три недели. По его словам, это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление россиян, потому что им негде взять новые резервы.

Читайте также:

viber
война в Украине НАТО
Реклама
Популярное
Начнется новое сражение с оккупантом: астролог составила гороскоп для Украины на май и период победыНачнется новое сражение с оккупантом: астролог составила гороскоп для Украины на май и период победы Помогают высшие силы: названы 5 знаков любимчиков фортуныПомогают высшие силы: названы 5 знаков любимчиков фортуны "Лавров был в шоке": Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину - Грозев"Лавров был в шоке": Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину - Грозев Ехали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофейЕхали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофей Вместе ушли на фронт и геройски погибли: на Херсонщине россияне расстреляли бойцов ВСУ - отца и сынаВместе ушли на фронт и геройски погибли: на Херсонщине россияне расстреляли бойцов ВСУ - отца и сына
Поддержите Главред

Последние новости

10:13

Решение Берлина – шок и пощечина Украине: посол в ФРГ разнес запрет украинской символики на 8-9 мая

10:12

"Надеюсь, Украина победит Россию": 12-летний британец написал Зеленскому и получил ответ

09:29

"Мы вступаем в решающую фазу войны": в НАТО озвучили прогноз о длительности войны в УкраинеВидео

09:11

Страшный сон Москвы: как новый союз при участии Украины вернет РФ во времена Ивана Грозногомнение

08:51

"Мы открыты для всего, что поможет украинцам": в США ответили, могут ли списать долги Киеву

Реклама
08:49

Так выглядит российское "потерьнет": в Сети показали кладбище с десятками свежих могилВидео

08:29

Путина подставили свои же из-за денег: историк объяснил, почему провалился блицкриг РФ в Украине

08:16

ВСУ отбили 8 атак врага на востоке: враг понес серьезные потериВидео

07:41

"Сложный период продлится около двух месяцев": Арестович рассказал о новой фазе войны в Украине

07:24

Ретроградный Меркурий 10 мая - 3 июня: Рыбам - возвращение домой, Козерогам - долги, Овнам - кражаВидео

07:00

Часть войск РФ отвели от Харькова: городу не грозит захват, но обстрелы продолжатся - Арестович

06:36

Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Сковороды под ХарьковомВидео

06:21

Россия покажет свое звериное лицо 9 маямнение

05:40

Тысяча гривен за доллар? Что известно о черном и реальном валютном курсах

05:14

Полоса неудач закончится: пять знаков зодиака ждет счастливое будущее

04:58

Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкойВидео

04:50

Арестович рассказал об успехах ВСУ на передовойВидео

04:40

Врежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погодыВидео

04:21

Кровавая резня в Буче: как проходит процесс опознания тел погибших

03:50

Самое опасное направление агрессии: эксперт рассказал, куда Кремль перекидывает больше всего войск

Реклама
03:15

Не только оружие: генерал США назвал то, что нужно Украине для победы в войнеВидео

02:45

Окружение водит Путина за нос, о разгроме армии РФ он узнает последним - Вятрович

02:36

Скандал с перегаром: Милевского обвинили в попрошайничестве во время войны

02:13

Дочь путиниста Машкова рассказала, что ждет РФ и ее отца: трибунал в Гааге и зомбирующая пропаганда

01:58

"Дух Жириновского": у Зеленского высмеяли влажные фантазии экс-президента РФ

01:33

Путин видит себя современным Сталиным: историк объяснил, почему 9 мая - дедлайн в войне в Украине

01:18

Артснаряды и радары: Байден объявил новый пакет военной помощи для УкраиныВидео

00:51

Приметы на 7 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:38

Конец "Шахерезады": в Италии арестовали роскошную мега-яхту ПутинаВидео

00:28

"На них поставлен крест": Иван Дорн назвал главное отличие между украинцами и россиянами

00:05

Запугивания и убийства: рашисты готовят провокации в Мелитополе на 9 маяВидео

06 мая, пятница
23:59

Переплюнул Путина: патриарх Кирилл насмешил гигантским столом для переговоров

23:26

Монстр-убийца: бойцы ВСУ крушат рашистов гибридной техникойВидео

23:22

"Наша семья будет больше": Осадчая поздравила Юрия Горбунова

23:16

Зеленский предложил способ остановить войну за 24 часаВидео

23:06

Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

23:04

Зеленский ответил на угрозы ядерного удара по УкраинеВидео

22:58

Оккупантов стирают с лица земли: рашистов уничтожают дронами-камикадзеВидео

22:51

Ушел из жизни известный писатель-фантаст

22:34

История только начинается: у неженатого Ермака показали его милое общение с Анджелиной Джоли

Реклама
22:32

"Ад" в Херсоне: оккупанты пытают людей и держат в подвалах украинцевВидео

22:31

Провал в Украине: Путин устроил охоту на ведьм и ищет козлов отпущения - The TimesВидео

22:22

"100 ударов салом по морде": Янина Соколова ждет Анатолия Шария в УкраинеВидео

22:19

Джонсон в разговоре с Макроном осудил "смертоносную глупость Путина"Видео

21:57

Корабль пылает в море: в Турции показали кадры с подбитым Адмиралом МакаровымВидео

21:29

В Белом доме высказались о возможности списании долга Украине

21:26

ВСУ перешли в наступление: в ОП рассказали о продвижении на двух направленияхВидео

21:10

Алексей Дурнев. Как живут рашистыВидеоблоги

21:03

Евровидение 2022: когда состоится и кому пророчат победу букмекеры

20:55

Зачистка Харьковщины: ВСУ выбили рашистов из пяти населенных пунктовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять