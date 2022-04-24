"Куда они денутся, бедняжки": Арестович оценил перспективу заключения мирного соглашения с РФ

Перешедшая в позиционную фазу война выгоднее Украине, сказал Арестович / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Переговоры с Украиной и заключение мирного соглашения - единственный выход для России. Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию Медуза.

По его словам, сейчас переговоры Украины и России продолжаются, но находятся не в активной фазе. Все надеются на военный результат.

"Никто не ведет переговоров, когда идет военная операция. Идут консультации, всякие отправки писем друг другу. Периодически бывают какие-то короткие созвоны и консультации. То есть в каком-то смысле переговоры идут, но активной фазы переговоров никто не ведет", - сказал он.

Оценивая, насколько Офис президента Зеленского оценивает перспективу достижения мирного соглашения с Москвой, Арестович сказал: "Куда они денутся, бедняжки. Ну, повоюют они там, будет у них даже частичный успех, полного не будет все равно. Мы истощим друг друга. Им помощи неоткуда взять, а к нам [от стран Запада] идет артиллерия и все, что нам дадут".

По словам советника главы ОП, война, перешедшая в позиционную фазу, более выгодна Украине.

"Мы на своей земле. На нас работают партизаны, на нас работает природа, и Запад нам помогает. А они должны будут стоять на месте и снабжать армию на территорию, которая их не очень любит", - объяснил Арестович.

Он добавил, что сейчас путинская армия насчитывает 90 тысяч человек. Они удерживают линию примерно 1200 километров в длину от Херсона до Харькова.

"Невозможно удержать такую линию без тылов. Вы знаете, что за спинами российских войск, кроме самых ключевых, нет населенных пунктов, нет ни одного российского солдата? Если мы эту линию проткнем, дальше можно идти до Крыма (…) Понятно, что они могут удержать Крым, потому что там налаженные пути снабжения, там нет украинского сопротивления и туда пока не достает наша артиллерия. Но на всех территориях, которые были захвачены после 23 февраля, их ждут большие неприятности", - сказал советник главы Офиса президента.

Как сообщал Главред, Алексей Арестович в этом же интервью заявил, что активная фаза боевых действий в войне России против Украины завершится не позже, чем через две-три недели.

Переговоры Украины и России

20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии BFMTV, что ради завершения войны готов к прямым переговорам с Путиным.

"Уверен, что встреча лидеров Украины и России могла бы состояться при условии, что сохранялся хотя бы малейший шанс остановить эту войну", – объяснил Зеленский.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина должна победить в войне с Россией, в том числе и в боях на Донбассе. После этого Киев сможет получить более весомую переговорную позицию и диктовать определенные условия. Тогда возможна встреча президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным.

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