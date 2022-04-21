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Встреча Путина и Зеленского: в Турции объяснили, почему саммит двух президентов сложно организовать

21 апреля 2022, 05:37

Сейчас самыми сложными вопросами остаются статусы оккупированных Крыма и Донбасса. Если не согласовать эти моменты, то война в Украине может затянуться на годы.

Зеленский, Путин
Зеленский и Путин положительно оценивают возможность двусторонних переговоров / Коллаж фото ОП, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин положительно оценивают возможность проведения двусторонних переговоров. Но для этого должны быть созданы определенные условия.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Hurriyet.

По его словам, турецкая сторона находится в постоянном контакте с президентами.

Чавушоглу сообщил, что глава Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время проведет телефонные разговоры Зеленским и Путиным.

Сейчас самыми сложными вопросами остаются статусы оккупированных Крыма и Донбасса. Консенсус между Украиной и РФ не достигнут, отметил Чавушоглу.

Дипломат подчеркнул, что если в ближайшее время согласовать эти моменты не удастся, то война может затянуться на многие годы.

Как сообщал Главред, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии BFMTV, что ради завершения войны готов к прямым переговорам с Путиным.

"Уверен, что встреча лидеров Украины и России могла бы состояться при условии, что сохранялся хотя бы малейший шанс остановить эту войну", – объяснил Зеленский.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина должна победить в войне с Россией, в том числе и в боях на Донбассе. После этого Киев сможет получить более весомую переговорную позицию и диктовать определенные условия. Тогда возможна встреча президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным.

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