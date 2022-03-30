Встреча Зеленского и Путина может состояться в ближайшее время – Подоляк

Когда именно пройдут переговоры, пока неизвестно.
Президент Украины Владимир Зеленский и хозяин Кремля Владимир Путин могут встретиться в ближайшее время. Украина подготовила пакет документов для переговоров, который уже передали российской делегации в Стамбуле.
Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Наработанный пакет документов, с которым мы уже выступаем, и предложения предоставлены российской стороне. Они говорят, что в принципе уже можно начинать готовиться к встрече президентов", - сказал он.
Однако когда именно пройдут переговоры, пока неизвестно.
Кремль должен изучить предложения украинской стороны и дать предварительный ответ на них. Подоляк уточнил, что ключевым вопросом является договор о гарантиях безопасности. Он также добавил, что работа по переговорам продолжается.
Переговоры Украины и России
29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями.
Украина предлагает подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.
Дипломат Александр Чалый, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.
В то же время, по словам Чалого, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.
Тем временем постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности Украины, если Киев об этом попросит.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил о готовности страны сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Украиной и Россией.
По его словам, Пекин намерен взаимодействовать с каждой из сторон для того, чтобы война завершилась в ближайшее время. При этом прямого ответа на вопрос, готов ли Китай выступить в качестве гаранта безопасности Украины, в ведомстве не дали.
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