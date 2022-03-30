В Китае готовы сыграть конструктивную роль в переговорах Украины и России

В МИД КНР не ответили, готов ли Китай выступить в качестве гаранта безопасности Украины. Пекин намерен взаимодействовать с каждой из сторон.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил о готовности страны сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Украиной и Россией.
По его словам, Пекин намерен взаимодействовать с каждой из сторон для того, чтобы война завершилась в ближайшее время.
"Мы продолжим играть конструктивную роль и способствовать нормализации ситуации в Украине", - сказал Вэньбинь время брифинга.
При этом прямого ответа на вопрос, готов ли Китай выступить в качестве гаранта безопасности Украины, в ведомстве не дали.
По словам дипломата, Пекин будет способствовать процессу урегулирования ситуации, "придерживаясь собственных методов".
"Мы намерены взаимодействовать с каждой из заинтересованных сторон для того, чтобы вооруженный конфликт между Россией и Украиной завершился в ближайшее время", - подчеркнул Вэньбинь.
Как сообщал Главред, постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности Украины, если Киев об этом попросит.
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