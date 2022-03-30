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Великобритания готова стать гарантом безопасности Украины - постпред в ООН

30 марта 2022, 09:27

Британия оказывает Киеву значительную гуманитарную помощь и военную поддержку. Сумма, потраченная на помощь Украине, составляет более 400 млн фунтов стерлингов.

Барбара Вудворд
Барбара Вудворд рассказала, будет ли Лондон гарантом безопасности для Украины / Фото Reuters

Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности Украины, если Киев об этом попросит.

По ее словам, британские власти оказывают Киеву значительную гуманитарную помощь и военную поддержку. Общая сумма, израсходованная на помощь Украине, составляет более 400 миллионов фунтов стерлингов, передает Европейская правда.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Владимир Зеленский почти каждый день проводят телефонные разговоры.

"И то, что мы хотим сделать, это помочь любым возможным способом, закончить эту войну, обеспечить вывод российских войск. Мы были бы рады сыграть в этом роль, если правительство Украины попросит нас об этом", - сказала она.

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Как сообщал Главред, 31 марта Великобритания проведет конференцию, чтобы привлечь больше летального оружия для Украины. Конференцию созывает министр обороны Бен Уоллес.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашения о прекращении огня в Украине будет недостаточно для отмены санкций против России. Необходимо давить, чтобы страна-оккупантка полностью сменила курс.

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