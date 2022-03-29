"Россия должна полностью изменить курс": Джонсон заверил, что отмены санкций против РФ не будет

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что ограничения не будут сняты даже при перемирии.
Соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной будет недостаточно для отмены британских санкций, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с министрами, пишет Reuters.
"Премьер-министр сказал, что само прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании с России", - рассказал пресс-секретарь Джонсона.
Читайте такжеРФ не хочет "денацификации" и "демилитаризации" Украины и не против ее вступления в ЕС - Financial Times"Он сказал, что давление на Путина необходимо усилить как путем дальнейших экономических мер, так и предоставления военной помощи, чтобы Россия полностью изменила курс", - добавил он.
Напомним, Подоляк заявил, что дата следующего раунда переговоров России и Украины станет известной после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт предложенного Киевом договора безопасности.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
О новом раунде переговоров в Турции стало известно накануне.
По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров "сместился во времени из-за логистических проблем".
Переговоры в Стамбуле начались примерно в 10:30 по киевскому времени и длились более 3 часов.
На промежуточном брифинге участник украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о интенсивных консультациях по нескольким важным вопросам. В частности, делегации обсуждали договор о международных гарантиях безопасности для Украины.
"Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявлял Подоляк.
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