"Россия должна полностью изменить курс": Джонсон заверил, что отмены санкций против РФ не будет

Джонсон, Путин / коллаж Reuters

Соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной будет недостаточно для отмены британских санкций, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с министрами, пишет Reuters.

"Премьер-министр сказал, что само прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании с России", - рассказал пресс-секретарь Джонсона.

Читайте такжеРФ не хочет "денацификации" и "демилитаризации" Украины и не против ее вступления в ЕС - Financial Times"Он сказал, что давление на Путина необходимо усилить как путем дальнейших экономических мер, так и предоставления военной помощи, чтобы Россия полностью изменила курс", - добавил он.

Напомним, Подоляк заявил, что дата следующего раунда переговоров России и Украины станет известной после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт предложенного Киевом договора безопасности.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

О новом раунде переговоров в Турции стало известно накануне.

По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров "сместился во времени из-за логистических проблем".

Переговоры в Стамбуле начались примерно в 10:30 по киевскому времени и длились более 3 часов.

На промежуточном брифинге участник украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о интенсивных консультациях по нескольким важным вопросам. В частности, делегации обсуждали договор о международных гарантиях безопасности для Украины.

"Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявлял Подоляк.

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