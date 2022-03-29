В Стамбуле начались переговоры Украины и России

Давид Арахамия и Владимир Мединский / twitter.com/Podolyak_M

Новый раунд переговоров России и Украины о завершении войны состоится 29 и 30 марта. Встреча начнется в 10:30 по киевскому времени. Киев представят министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия. Со стороны Москвы будут присутствовать помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин и посол в Беларуси Борис Грызлов. Делегации представлены и другими переговорщиками. На повестке дня – обсуждение вопросов гарантий безопасности.

О чем будут говорить делегации Киева и Москвы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявлял, что стороны должны обсудить создание системы надежных гарантий безопасности. Гарантии должны быть обеспечены, в том числе, и в военных вопросах.

Также чиновник заверил, что для Украины остается ключевым вопросом территориальная целостность государства. Будущее оккупированных Крыма и Донбасса должно обсуждаться на уровне президентов Зеленского и Путина.

Президент Зеленский об условиях переговоров

Зеленский заявлял, что главными темами переговоров остаются гарантии безопасности, нейтралитет и безъядерный статус Украины.

Как заверил президент, подписание мирного договора с Путиным возможно только после вывода российских войск с территории Украины.

Украина не собирается обсуждать "денацификацию" и "демилитаризацию".

"Я сказал, что мы вообще не сядем за стол переговоров, если мы будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то "денацификации". Для меня это совершенно непонятные вещи", - говорил Зеленский.

Позиция России

Руководитель российской переговорной группы Владимир Мединский говорил, что Москва собирается настаивать на комплексном договоре. Помимо нейтралитета Украины и гарантий безопасности россияне хотят, чтобы были зафиксированы другие позиции.

В частности, делегация настаивает на включение "денацификации", "демилитаризации" Украины, а также признания оккупированных Крыма и Донбасса. Мединский считает, что без реализации этих пунктов сторонам вряд ли удастся договориться.

В Кремле не ожидают и саммита президентов Украины и России по итогам стамбульской встречи.

"Встреча нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кто принимает участие в переговорах

Украина

Давид Арахамия - руководитель фракции "Слуга народа";

Алексей Резников – министр обороны;

Михаил Подоляк - советник главы Офиса президента;

Андрей Костин - первый замглавы делегации Украины в ТКГ;

Рустем Умеров - депутат Верховной Рады;

Николай Точицкий – заместитель министра иностранных дел;

Россия

Владимир Мединский - помощник российского президента;

Александр Фомин - замминистра обороны;

Андрей Руденко – заместитель министра иностранных дел.

Леонид Слуцкий - глава комитета Госдумы Федерального собрания РФ;

Борис Грызлов - посол России в республике Беларусь;

Выступление Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил перед началом переговоров и призвал стороны к миру.

Реджеп Эрдоган / Офис президента

"На всех международных платформах пытались защищать права обеих стран обеспечить справедливый подход к вопросу. Наша страна тоже потеряла много военных, и мы старались, чтобы это не повторилось к северу от нас. Турция чувствует ответственность за мир в нашем регионе, верим, что мир будет восстановлен. Продолжение конфликта никому не принесет пользы, каждый погибший, разрушенное здание отрывает часть от нашего будущего. Восстановление мира будет полезно для обеих сторон и для всех. Мы ждем от вас счастливого известия", - сказал Эрдоган.

Переговоры стартовали

Встреча началась с раунда руководителей делегаций – Давида Арахамии от Украины и Владимира Мединского с российской стороны.

"Раунд глав делегаций. Давид Арахамия и Владимир Мединский. О фундаментальных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов", - написал советник главы ОП Михаил Подоляк.