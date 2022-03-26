Решение по Крыму с Донбассом, нейтралитет и военные гарантии: у Зеленского заявили о позиции Киева

Вопрос Крыма и Донбасса будет решаться на переговорах Зеленского с Путиным - Офис президента / Коллаж ВВС

Делегации Киева и Москвы на переговорах по завершению войны не обсуждают нейтральный статус Украины. Киев требует гарантии безопасности, которые будут включать и военный аспект. Вопрос оккупированных Крыма и Донбасса может решиться только на встрече президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью FAZ он рассказал о том, что позиция Киева заключается в том, чтобы государству были предоставлены гарантии безопасности, в числе которых и военный аспект. Нейтральный статус на переговорах сейчас не обсуждается.

"Мы сегодня не обсуждаем нейтралитет. Украина настаивает на системе гарантий безопасности с участием государств, которые готовы предоставить эти гарантии, в том числе в военном плане. От этого зависит многое другое. Это наша исходная позиция", - объяснил Подоляк и добавил, что без участия США таких договоренностей быть не может.

Также он отметил, что Украина придерживается принципа территориальной целостности государства. Решить вопрос захваченных Крыма и Донбасса могут только Зеленский и Путин.

"Для нас очень важна территориальная целостность страны. Это сложный вопрос. Решить их могут только президенты Украины и России", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее советник главы ОП Подоляк заявлял, что власти придерживаются точки зрения, согласно которой государственные границы изменить невозможно. Крым и Донбасс остаются территориями Украины, идет поиск формулы решения проблемы.

Президент Владимир Зеленский полагает, что вопрос возвращения Крыма и Донбасса нужно решать на следующем этапе, когда удастся достичь договоренностей о прекращении огня.