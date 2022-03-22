Завершение войны, гарантии и решение по Крыму с Донбассом: Зеленский назвал условия Украины

Вопросы Крыма и Донбасса надо обсуждать после завершения боевых действий - Зеленский / Reuters

На переговорах по урегулированию военного конфликта России против Украины сначала следует договориться о прекращении войны и гарантиях безопасности. Далее нужно решать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса. Нужно остановить горячую фазу войны и после этого переходить на следующий этап диалога. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Суспільне он сказал о том, что урегулирование вопросов оккупированных Крыма и Донбасса остается сложным аспектом. Сначала нужно закончить войну и предоставить Киеву гарантии безопасности. И уже после этого следует обсуждать временно оккупированные территории.

"Я считаю, что это очень трудная история для всех. И Крым, и Донбасс. Чтобы там найти какой-нибудь выход, нужно сделать этот первый шаг - гарантии безопасности и окончание войны. При этом договориться о том, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, мы должны их решить, но после этого. Почему? Потому что все очень горячо. Закончится этот блок, и после этого давайте говорить", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Зеленский сказал, что вопросы о гарантиях безопасности Украине и ситуация с захваченными Крымом и Донбассом будут вынесены на всеукраинский референдум.