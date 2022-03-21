Компромиссы на переговорах с РФ: Зеленский анонсировал референдум по ключевым вопросам

Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Возможные компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет решать всеукраинский референдум, заявил президент Владимир Зеленский.

Речь идет о вопросах гарантий безопасности, и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, подчеркнул он в интервью Суспильному.

"Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут (в НАТО - ред.), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать, что "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать НАТО, если бы мы были членами Альянса. И я считаю что это нормальный компромисс", - отметил президент.

Он говорит, что в вопросах гарантий безопасности речь пойдет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.

"Я объяснял всем переговорным группам, когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и РФ. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом", - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о том, что Украина никогда не согласится на ультиматумы России на это не пойдет ни власть, ни народ.

Он отметил, что украинцы в разных городах уже показали России свою позицию, выходя на митинги с украинскими флагами и протестуя против российской оккупации.