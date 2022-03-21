Украина не будет выполнять ультиматумы России – Зеленский / Reuters

Украина никогда не согласится на ультиматумы России на это не пойдет ни власть, ни народ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, РФ выдвигает ультиматумы, мол, выполните вот это – и война завершится.

"Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать", – подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что украинцы в разных городах уже показали России свою позицию, выходя на митинги с украинскими флагами и протестуя против российской оккупации.

Ранее президент Владимир Зеленский обнародовал видеообращение и напомнил, что Украина сражается за стремление быть с Европой на поле боя. Также он обратился к гражданам Германии, отметив, что они могут помочь в этом давлением на политиков.

Также ранее Зеленский заявил, что Иерусалим может стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.

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