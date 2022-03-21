Прямые переговоры с РФ могут состояться в Иерусалиме - Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Иерусалим может стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией, заявил президент Владимир Зеленский.

Как заявил в ходе своего видеообращения, Иерусалим – правильное место для переговоров Украины с Россией.

"Премьер-министр Израиля господин Беннет (Нафтали Беннет - ред.) намерен найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны – за каждое усилие, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы найти мир. Если это возможно", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что выступил в воскресенье в израильском кнессете, но, отметил он, "говорил от вашего имени с народом Израиля, который нас понимает как свободные люди свободных людей".

При этом, он отметил, что "Израиль имеет свои интересы, стратегию защиты своих граждан, мы все это понимаем".

Напомним, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Кнессетом Израиля. Обращение произошло на фоне российского вторжения в Украину.

Президент заявил, что Россия пытается уничтожить украинский народ подобно тому, как нацистская Германия пыталась уничтожить евреев.

При этом он добавил, что украинцам сегодня, как и евреям в ХХ веке, грозит тотальное уничтожение: народа, культуры и даже названия. Зеленский заявил, что война, которую начала Россия, направлена именно на уничтожение украинцев.

Он напомнил, что 24 февраля 1920 года была основана Национал-социалистическая рабочая партия Германии, и ровно через 102 года - Россия напала на Украину.

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