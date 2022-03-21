Провоцирует столкновение с НАТО: российский истребитель вторгся в воздушное пространство Польши

Российский истребитель вторгся в воздушное пространство Польши / Фото иллюстративное, УНИАН

Российский истребитель-бомбардировщик в понедельник, 21 марта, пролетел над Волынью и вторгся в воздушное пространство Польши.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook. Он отметил, что это было зафиксировано и в Украине, и в Польше.

"Сегодня в 13:15 российский истребитель-бомбардировщик пролетел над украинской Волынью и зашел в воздушное пространство Республики. Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролет", – пишет журналист.

По словам Бутусова, этот инцидент произошел сразу после того, как руководство Польши заявило о возможной отправке в Украину польских миротворцев, которые помогут обеспечивать безопасность мирных жителей.

"Россия провоцирует столкновения с вооруженными силами НАТО", – добавил Бутусов.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен разработать план восстановления Украины по аналогии с "Планом Маршалла", в частности при поддержке богатейших стран Союза. По его словам, этот план должны составлять прежде всего самые богатые страны, поскольку именно они "проспали момент, когда можно было остановить российскую агрессию".

Также ранее сообщалось, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак представил проект миротворческой миссии в Украине во время встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе 16 марта.

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