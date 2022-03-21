У Путина заявили, что не будут прекращать огонь на время переговоров с Украиной / Reuters

Россия не собирается прекращать огонь на время, когда украинская и российская делегации будут проводить переговоры.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли действовать режим прекращения огня на время переговоров, пишет российское РБК.

Как видно из ответа Пескова, в России испугались, что Украина в это время якобы может перегруппировать свои войска.

"Нет Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется... подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, это, конечно, усложняет процесс", – сказал он.

Ранее сообщалось, что из-за значительных потерь на войне против Украины, Россия зовет гражданских подписать контракт по квитанциям за коммуналку.

Ранее в МВД Украины рассказали, что Путину лишь на руку то, что мир расширяет санкции против российских олигархов, ведь в дальнейшем они смогут вкладывать деньги только в Россию.

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