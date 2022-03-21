"Осчастливили Путина": в МВД объяснили, почему агрессору выгодны санкции против российских олигархов

В МВД объяснили, почему агрессору выгодны санкции против российских олигархов / Reuters

Поскольку мир усиливает санкции против российских олигархов, они в дальнейшем смогут вкладывать деньги только в Россию.

Поэтому Путин очень радуется ограничениям, наложенным западными странами на олигархов РФ. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

"Думаю, Путин был очень счастливым, когда санкции ввели против Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и других российских олигархов. После этого он начал говорить: welcome to Russia. Вы должны инвестировать именно в Россию. Оставайтесь здесь и живите так же как и я", – отметил Денисенко.

По словам советника главы МВД, президент страны-агрессора сейчас живет в бункере и хочет свою "бункерную жизнь" распространить на всё свое окружение.

Ранее сообщалось, что в Италии арестовали яхты подсанкционных российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхту Мордашова Lady M арестовали в городе Империя возле Сан-Ремо. Яхта Тимченко стояла в самом городе. Их стоимость оценивается в 140 млн евро.

После этого в Италии наложили арест на крупнейшую в мире парусную яхту стоимостью 530 миллионов евро, которая принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Суперяхта SY A, принадлежащая Мельниченко, находилась в порту Триеста.

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