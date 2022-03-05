В Италии арестовали яхты российских олигархов Мордашова и Тимченко

Геннадий Тимченко / gazeta.ru

В Италии арестовали яхты подсанкционных российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

Как пишет издание La Repubblica, яхту владельца Северстали Мордашова Lady M арестовали в городе Империя возле от Сан-Ремо. Роскошная яхта Lena, которая принадлежит личному другу Путина и владельцу Volga Group Тимченко стояла в самом городе Сан-Ремо.

Стоимость двух яхт оценивается примерно в 140 млн евро.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что принято решение о конфискации имущества российских олигархов на территории страны на сумму 140 миллионов евро.

Чтобы выявить активы российских миллиардеров из окружения Путина в Италии, был созван Комитет финансовой безопасности - орган, в состав которого входят представители Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Банка Италии, Отдела финансовой разведки, Карабинеров и Национального управления борьбы с мафией.

Реклама

Как известно, США и ЕС ввели санкции против Путина и крупных российских бизнесменов после акта военной агрессии РФ против Украина.

Справка: Российский бизнесмен Алексей Мордашов является президентом металлургической группы Северсталь и владеет капиталом 23 миллиарда евро. Мордашов - один из приближенных к президенту России богачей.

Геннадий Тимченко является владельцем Волга Групп с активами 11,1 млрд долларов.

Яхта Мордашова Леди М – это роскошное судно длиной 65 метров. С экипажем до 14 человек яхта может принять до 12 человек в 6 каютах.

Яхта Тимченко "Лена" — несколько скромнее. Это лодка длиной 40 метров.

Как сообщал Главред, украинский матрос роскошной яхты Леди Анастасия вице-президента компании РФ по производству оружия - Ростех Александра Михеева, затопил ее. Свой поступок он объяснил местью за ракетный удар российских оккупантов по Киеву, нанесенный 24 февраля.