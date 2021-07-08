Роскошную яхту Медведчука спрятали от санкций в офшоре – расследование

Виктор Медведчук / Reuters

В марте 2021 года, в период наложения санкций на нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его семью, сменился владелец роскошной 5-палубной яхты, которой владела семья народного депутата.

Как говорится в расследовании Слідства.Інфо, похоже, что семья Медведчука и дальше продолжает пользоваться яхтой Royal Romance, которая до недавнего времени была собственностью компании Fregata Marine Ltd (конечный бенефициар - жена Медведчука Оксана Марченко), зарегистрированной на Маршалловых островах.

31 марта Royal Romance стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd тоже с Маршалловых островов, сообщает equasis.org. Фирмы, в отличие от Fregata Marine Ltd, в декларации Виктора Медведчука нет.

По данным ресурса Marine Traffic, после переоформления яхты она путешествовала побережьем Хорватии, где пришвартовалась 10 апреля. На следующий день, 11 апреля, жена Медведчука Оксана Марченко опубликовала на своей Инстаграм странице фото с геолокации "Хорватия". Это может свидетельствовать, что семья Медведчука и дальше пользуется яхтой, которая формально ей больше не принадлежит.

/ Скриншот/Simon Wolf/Marine Traffic.com

Отметим, что о яхте Медведчука впервые написал экс-нардеп Сергей Лещенко в 2015 году. Он отмечал, что кум Путина заплатил за судно 200 млн долларов. Яхта, по информации экс-нардепа, имеет большой бассейн, лифт и номера на 14 гостей и 22 членов экипажа.

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Санкции против Виктора Медведчука

19 февраля СНБО наложил санкции на бизнес и имущество Медведчука, в частности, самолеты, которые бывали в России. В апреле Офис генпрокурора и Служба безопасности сообщили, что на другую яхту Виктора Медведчука Романс-1 наложен арест, потому что она заходила в порты временно оккупированного Россией Крыма. Именно между этими двумя событиями супер-яхта Royal Romance была переоформлена и сейчас формально не имеет связи с семьей Медведчука.

Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.

Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.