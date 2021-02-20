Зеленский подписал санкционный указ против Медведчука и его окружения

Ограничительные меры рассчитаны на три года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
Другим указом Зеленский ввёл в действие решение СНБО по поводу ситуации с нефтепродуктопроводом, который связывают с Медведчуком.
Ранее в СНБО анонсировали новые громкие решения по офшорам и государственным недрам.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что на следующих заседаниях СНБО будет больше решений и они будут "интереснее", в частности, будущие решения будут касаться нардепов.
Данилов добавил, что отдельным вопросом заседаний СНБО будет ситуация вокруг украинских государственных недр.
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Санкции против Виктора Медведчука и его окружения:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.