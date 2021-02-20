Зеленский подписал санкционный указ против Медведчука и его окружения

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.

Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.

/ president.gov.ua

Другим указом Зеленский ввёл в действие решение СНБО по поводу ситуации с нефтепродуктопроводом, который связывают с Медведчуком.

/ president.gov.ua

Ранее в СНБО анонсировали новые громкие решения по офшорам и государственным недрам.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что на следующих заседаниях СНБО будет больше решений и они будут "интереснее", в частности, будущие решения будут касаться нардепов.

Данилов добавил, что отдельным вопросом заседаний СНБО будет ситуация вокруг украинских государственных недр.

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Санкции против Виктора Медведчука и его окружения: