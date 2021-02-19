"Далее будет": в СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов

На следующих заседаниях СНБО будет больше решений и они будут "интереснее", в частности, будущие решения будут касаться нардепов.
В СНБО анонсировали новые громкие решения по офшорам и государственным недрам.
"Далее будет. Далее будут офшоры, собственность, далее будет все, что с 90-х украли у украинского народа - будет у украинского народа. Я могу сказать, все эти депутаты, которые сегодня сидят с состояниями 300 миллионов, 400 миллионов. Люди добрые, где вы это взяли? Вы никогда не работали в бизнесе", - сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера
Чиновник также отметил, что на следующих заседаниях СНБО будет больше решений и они будут "интереснее", в частности, будущие решения будут касаться нардепов.
"На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые не работали нигде, но имеют огромные состояния, все это будут возвращать", - подчеркнул он.
Данилов добавил, что отдельным вопросом заседаний СНБО будет ситуация вокруг украинских государственных недр.
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"И то, что касается украинских недр. Отдельная вообще ситуация, когда забрали все, что могли забрать, когда не платят ни копейки и вопят, что переживают за народ. Не надо. Закончились эти времена", - заявил секретарь СНБО.
Санкции в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.