УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

СНБО принял решение по новым санкциям: чья собственность подпала под раздачу

19 февраля 2021, 18:16

Теперь эти санкции своей подписью должен ввести в действие (или не ввести) президент Украины Владимир Зеленский.

Новые санкции СНБО касаются Медведчука и Марченко
Новые санкции СНБО касаются Медведчука и Марченко / УНИАН

19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины.

Как рассказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.

Основанием для новых санкций называют финансирование терроризма.

Читайте такжеЗеленский может ввести санкции против Медведчука и Порошенко, чтобы спасти себяВ частности, СНБО поручил вернуть в собственность государства нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" (владение которым приписывается Медведчуку – ред.). Данилов уже пообещал в ближайшей перспективе раскрыть, кто им пользовался.

Ограничения собираются ввести на три года. Если их введут, владельцы все равно смогут продавать свои активы.

Санкции СНБО – список лиц

Полный список физлиц, в отношении которых предлагается ввести санкции:

  • Константин Вацковский (гражданин РФ),
  • Виталий Донченко (гражданин РФ),
  • Наталья Лавренюк,
  • Сергей Лисогор (гражданин РФ),
  • Оксана Марченко,
  • Александр Маслюк (гражданин РФ),
  • Виктор Медведчук,
  • Михаил Попов (гражданин РФ).

Теперь эти санкции своей подписью должен ввести в действие (или не ввести) президент Украины Владимир Зеленский.

Санкции в Украине: новости

  • Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
  • Позже появилась информация, что санкции грозят и телеканалу Прямой. Петр Порошенко 18 февраля заявил, что власти планируют закрыть телеканал. Экс-президент добавил, что для защиты канала он решил стать его конечным собственником.
  • Спикер Зеленского сказала, грозят ли каналу Порошенко санкции. В Украине санкции против каналов не вводили за критические материалы, отметила пресс-секретарь президента.

СНБО санкции 1+1 Оксана Марченко Виктор Медведчук Алексей Данилов
Сейчас вы просматриваете новость «СНБО принял решение по новым санкциям: чья собственность подпала под раздачу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Зеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причинаЗеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причина Посол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для УкраиныПосол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для Украины У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворотУ Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот Кравчук раскрыл план "Б" по ДонбассуКравчук раскрыл план "Б" по Донбассу
Следующий материал

Последние новости

18:25
Плевать на ПДД: сын нардепа гонял по Киеву на огромной скорости
18:25
Данилов раскрыл подробности секретного решения СНБО по Донбассу Видео
18:24
Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы Видео
18:20
"Евротерминал", как ворота в крупнейший порт по перевалке контейнеров новости компании
18:16
СНБО принял решение по новым санкциям: чья собственность подпала под раздачу Видео
Реклама
18:06
В НАПК раскрыли детали "выигрыша" Ляшко более полумиллиона гривен в лотерею
18:04
Стали известны подробности 2-го сезона CoD: Black Ops Cold War и Warzone Видео
18:02
Закончено строительство воздушной линии класса напряжения 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская с новой ВЛ 750 кВ "Каховская" новости компании
17:40
Как правильно варить хинкали — вкусный рецепт грузинского блюда Видео
17:35
В одесском маркете посетителя поставили на колени и умыли зеленкой – соцсети Видео
17:27
В Минсоцполитики объяснили, что будет с пенсиями в 2021 году Видео
17:23
Авторы Payday 2 тизерят новый контент – первый за полгода Видео
17:20
Под Киевом ученика в спортзале школы швырнули головой на пол Видео
17:14
В центре Киева водитель одним ударом убил мужчину прямо на дороге Видео
16:54
Макрон объяснил агрессию России расширением НАТО и призвал к диалогу с Москвой Видео
16:34
В NVIDIA начали борьбу с майнерами и нехваткой видеокарт
15:47
Опубликовано видео кровавого нападения на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге Видео
15:29
Матерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция Ницой
15:25
Создатели Hitman 3 рассказали, как перенести сохранения с Steam на EGS Видео
15:24
Уборщица Суспильного попала в прямой эфир и стала звездой Видео
Реклама
15:23
Дипломат из Нидерландов остался без велосипеда – его украли возле НАБУ Видео
14:44
В Слуге народа раскрыли детали заседания СНБО с участием Зеленского Видео
14:20
Xiaomi внезапно начала продавать в Украине недорогой Redmi Note 9T
14:12
Рада приняла закон, ужесточающий штрафы поджигателям лесов в Украине Видео
13:42
В РФ напали на генконсульство Украины, есть раненый
13:35
У Путина оценили эффективность санкций Запада против России Видео
13:31
Авторы хитового Valheim поделились планами по развитию игры Видео
13:10
В Бельгии МОЗ обвинили в мошенничестве с тестами на COVID-19 перед игрой с Динамо
13:09
Названы дата и время внеочередного заседания Рады: СМИ узнали повестку дня Видео
12:39
В разработке находятся сразу две новые игры из серии Silent Hill – СМИ Видео
12:37
В Украине лютые морозы отступят перед резким вторжением теплого воздуха – синоптик Видео
12:00
В Starlink рассказали, когда Интернет от Илона Маска появится в Украине Видео
11:56
В МИД анонсировали переговоры Зеленского с Байденом Видео
11:54
Почему я просыпаюсь посреди ночи: эксперты назвали причины Видео
11:32
От "плюсов" до мороза: Киев синоптик предупредил о погодных качелях Видео
11:27
Почему после еды снова хочется есть: врачи дали ответ Видео
11:16
В России обвалился уровень доверия Путину - опрос
11:12
Гороскоп на 19 февраля для всех: серьезный роман, любовный прокол и подножка от недругов Видео
11:11
Иванющенко не имеет никакого отношения к конфискованным в Латвии деньгам - адвокат
10:53
В Укрпочте оправдались за планы выпустить марки в честь ВСУ 23 февраля
Реклама
10:41
Киев пригрозил Москве новыми санкциями за репрессии против крымских татар Видео
10:21
Земфира посвятила клип герою популярной игры: опубликован полный текст песни Видео
10:15
Зеленский может ввести санкции против Медведчука и Порошенко, чтобы спасти себя мнение
09:59
Эксперименты детей со смертью: эксперты назвали "дикий" прокол полиции Видео
09:48
Оккупантам пришлось перекрыть Крымский мост: в чем причина Видео
09:31
Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем Видео
09:21
Украина придумала, как оставить РФ без воды в Крыму: эксперт объяснил, чем опасен план Киева Видео
09:01
В Египте во время подводного развлечения погибла украинка – СМИ
08:57
В ОП назвали причину разборок в Минобороны между генералами Видео
08:38
Кравчук раскрыл план "Б" по Донбассу Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять