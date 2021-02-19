СНБО принял решение по новым санкциям: чья собственность подпала под раздачу

Теперь эти санкции своей подписью должен ввести в действие (или не ввести) президент Украины Владимир Зеленский.
19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины.
Как рассказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
Основанием для новых санкций называют финансирование терроризма.
Читайте такжеЗеленский может ввести санкции против Медведчука и Порошенко, чтобы спасти себяВ частности, СНБО поручил вернуть в собственность государства нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" (владение которым приписывается Медведчуку – ред.). Данилов уже пообещал в ближайшей перспективе раскрыть, кто им пользовался.
Ограничения собираются ввести на три года. Если их введут, владельцы все равно смогут продавать свои активы.
Санкции СНБО – список лиц
Полный список физлиц, в отношении которых предлагается ввести санкции:
- Константин Вацковский (гражданин РФ),
- Виталий Донченко (гражданин РФ),
- Наталья Лавренюк,
- Сергей Лисогор (гражданин РФ),
- Оксана Марченко,
- Александр Маслюк (гражданин РФ),
- Виктор Медведчук,
- Михаил Попов (гражданин РФ).
Теперь эти санкции своей подписью должен ввести в действие (или не ввести) президент Украины Владимир Зеленский.
Санкции в Украине: новости
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
- Позже появилась информация, что санкции грозят и телеканалу Прямой. Петр Порошенко 18 февраля заявил, что власти планируют закрыть телеканал. Экс-президент добавил, что для защиты канала он решил стать его конечным собственником.
- Спикер Зеленского сказала, грозят ли каналу Порошенко санкции. В Украине санкции против каналов не вводили за критические материалы, отметила пресс-секретарь президента.