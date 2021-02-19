СНБО принял решение по новым санкциям: чья собственность подпала под раздачу

Новые санкции СНБО касаются Медведчука и Марченко / УНИАН

19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины.

Как рассказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.

Основанием для новых санкций называют финансирование терроризма.

Читайте такжеЗеленский может ввести санкции против Медведчука и Порошенко, чтобы спасти себяВ частности, СНБО поручил вернуть в собственность государства нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" (владение которым приписывается Медведчуку – ред.). Данилов уже пообещал в ближайшей перспективе раскрыть, кто им пользовался.

Ограничения собираются ввести на три года. Если их введут, владельцы все равно смогут продавать свои активы.

Санкции СНБО – список лиц

Полный список физлиц, в отношении которых предлагается ввести санкции:

Константин Вацковский (гражданин РФ),

Виталий Донченко (гражданин РФ),

Наталья Лавренюк,

Сергей Лисогор (гражданин РФ),

Оксана Марченко,

Александр Маслюк (гражданин РФ),

Виктор Медведчук,

Михаил Попов (гражданин РФ).

Теперь эти санкции своей подписью должен ввести в действие (или не ввести) президент Украины Владимир Зеленский.

Санкции в Украине: новости