Порошенко купил телеканал Прямой и пригрозил Зеленскому судьбой Януковича

Петр Порошенко / Reuters

Лидер фракции Европейская солидарность Петр Порошенко 18 февраля официально приобрел у бывшего главы Киевской городской государственной администрации Владимира Макеенко телеканал Прямой. Причиной покупки телеканала, который давно называют его собственностью, стало возможное введение властями санкций против медиаресурса, сказал Порошенко.

"Два часа назад в государственном реестре конечный бенефициарный собственник "Прямого" канала сменился. Уже два часа конечным бенефициарным собственником Прямого канала является Prime Assets Capital - структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", - сказал Порошенко.

Также накануне заседания СНБО он обратился к Зеленскому по вопросу возможного применения санкций против канала Прямой и напомнил президенту о судьбе Януковича.

"Владимир Александрович, завтра на СНБО можно вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, так пытался закрыть "5 канал". Подскажу - закончил он плохо", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Народный депутат Александр Дубинский рассказал о слухах, согласно которым власти могут принять решение о введении санкций против телеканала Прямой, номинальным владельцем которого до четверга, 18 февраля, был политик Владимир Макеенко.

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