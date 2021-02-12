Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Зеленский инициировал заседание СНБО / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский инициировал проведение заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) на следующей неделе. Оно запланировано на 19 февраля, сообщила пресс-служба СНБО в Facebook.

Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание, которое должно состояться в здании Офиса президента Украины.

"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - сказали в СНБО.

Вчера Зеленский вместе с послами стран G7 совершил визит в зону проведения операции Объединенных сил. Он побывал на позициях украинских военных в районах, которые чаще всего попадают под обстрелы со стороны пророссийских боевиков.

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