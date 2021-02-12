Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание, которое должно состояться в здании Офиса президента Украины.
Глава государства Владимир Зеленский инициировал проведение заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) на следующей неделе. Оно запланировано на 19 февраля, сообщила пресс-служба СНБО в Facebook.
Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание, которое должно состояться в здании Офиса президента Украины.
"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - сказали в СНБО.
Вчера Зеленский вместе с послами стран G7 совершил визит в зону проведения операции Объединенных сил. Он побывал на позициях украинских военных в районах, которые чаще всего попадают под обстрелы со стороны пророссийских боевиков.
Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
- Пятый президент Украины ПетрПорошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака.
Автор: Екатерина Трохимчук