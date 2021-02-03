У Зеленского прокомментировали санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne

В ОП прокомментировали санкции против трех телеканалов / facebook.com newsone

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решение о введении санкций в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и его медиаактивов является ожидаемым и не вызовет вопросов у тех, кто анализирует дезинформационную активность России в Украине.

"Данные телеканалы достаточно активно и часто открыто используются, как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские доказательства по странным путям финансирования данной пропаганды", - сказал Подоляк, пишет 24 канал.

По его словам, достаточно "мутной" является история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии.

Читайте такжеУкраина наложила санкции на самолеты Козака и Медведчука - СМИ

В свою очередь, народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак считает незаконными введенные против него, а также его телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK санкций.

"Действия Совета национальной безопасности и обороны Украины по телеканалам "112 Украина ", NewsOne и ZiK, а также санкции, введенные против меня лично, являются незаконными, и это очередной очевидный акт цензуры относительно каналов, — отметил Козак. — Я расцениваю такие действия СНБО как политическую расправу со стороны президента Зеленского", - пишет 112.ua.

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред: