Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и заблокировал Newsone, 112 и ZIK

Также санкции касаются ряда региональных вещателей под брендами каналов Козака.
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов. Указ обнародован на сайте главы государства.
Санкции в отношении Тараса Козака предусматривают, в частности, блокирование активов, предотвращение вывода активов за пределы Украины, запрет на передачу прав собственности, прекращение выдачи разрешений на ввоз и вывоз валютных ценностей.
Кроме того, санкции на 5 лет введены против принадлежащих Козаку телеканалов — NewsOne, 112 Украина, ZIK.
Ограничения предусматривают:
- блокирование активов,
- аннулирование лицензий,
- запрет на выведение активов,
- запрет культурного обмена,
- научного сотрудничества,
- образовательных и спортивных контактов,
- развлекательных программ с иностранными государствами и др.
В приложениях к указу уточняется, что ограничительные меры введены против самого Козака, а также:
- ТОВ "АРІАДНА ТВ";
- "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ";
- "ТВ ВИБІР";
- "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ";
- "ЛІДЕР ТВ";
- "ПАРТНЕР ТВ";
- "НОВИНИ 24 ГОДИНИ";
- "Нові комунікації".
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Контроль за выполнением решения президент возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Читайте такжеНацсовет проверит телеканалы за трансляцию встречи Медведчука и Путина
Как рассказал Данилов, на заседании СНБО во вторник, 2 февраля, путем письменного голосования рассматривали вопрос введения персональных санкций.
"С 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", – сказал секретарь СНБО, передает Офис президента.
Как ранее сообщал Главред:
- Национальный совет по вопросам телерадиовещания объявил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за признаков разжигания вражды. Проверка будет проходить в период с 8 по 19 февраля.
- Также в декабре Нацсовет высказал предупреждение телеканалу НАШ из-за трансляции пресс-конференции российского президента Владимира Путина.
- Журналистов Громадське обвинили в призывах к украинцам смотреть российские пропагандистские телепередачи. Журналисты придумали конкурс на выявление фейков России об Украине, однако подверглись критике в социальных сетях.