Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и заблокировал Newsone, 112 и ZIK

Санкции ввели против Тараса Козака / zik.ua

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов. Указ обнародован на сайте главы государства.

Санкции в отношении Тараса Козака предусматривают, в частности, блокирование активов, предотвращение вывода активов за пределы Украины, запрет на передачу прав собственности, прекращение выдачи разрешений на ввоз и вывоз валютных ценностей.

Кроме того, санкции на 5 лет введены против принадлежащих Козаку телеканалов — NewsOne, 112 Украина, ZIK.

Ограничения предусматривают:

блокирование активов,

аннулирование лицензий,

запрет на выведение активов,

запрет культурного обмена,

научного сотрудничества,

образовательных и спортивных контактов,

развлекательных программ с иностранными государствами и др.

В приложениях к указу уточняется, что ограничительные меры введены против самого Козака, а также:

ТОВ "АРІАДНА ТВ";

"НОВИЙ ФОРМАТ ТВ";

"ТВ ВИБІР";

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ";

"ЛІДЕР ТВ";

"ПАРТНЕР ТВ";

"НОВИНИ 24 ГОДИНИ";

"Нові комунікації".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контроль за выполнением решения президент возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Как рассказал Данилов, на заседании СНБО во вторник, 2 февраля, путем письменного голосования рассматривали вопрос введения персональных санкций.

"С 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", – сказал секретарь СНБО, передает Офис президента.

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