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Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и заблокировал Newsone, 112 и ZIK

2 февраля 2021, 22:48
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Также санкции касаются ряда региональных вещателей под брендами каналов Козака.

Санкции ввели против Тараса Козака / zik.ua

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов. Указ обнародован на сайте главы государства.

Санкции в отношении Тараса Козака предусматривают, в частности, блокирование активов, предотвращение вывода активов за пределы Украины, запрет на передачу прав собственности, прекращение выдачи разрешений на ввоз и вывоз валютных ценностей.

Кроме того, санкции на 5 лет введены против принадлежащих Козаку телеканалов — NewsOne, 112 Украина, ZIK.

Ограничения предусматривают:

  • блокирование активов,
  • аннулирование лицензий,
  • запрет на выведение активов,
  • запрет культурного обмена,
  • научного сотрудничества,
  • образовательных и спортивных контактов,
  • развлекательных программ с иностранными государствами и др.

В приложениях к указу уточняется, что ограничительные меры введены против самого Козака, а также:

  • ТОВ "АРІАДНА ТВ";
  • "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ";
  • "ТВ ВИБІР";
  • "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ";
  • "ЛІДЕР ТВ";
  • "ПАРТНЕР ТВ";
  • "НОВИНИ 24 ГОДИНИ";
  • "Нові комунікації".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контроль за выполнением решения президент возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Как рассказал Данилов, на заседании СНБО во вторник, 2 февраля, путем письменного голосования рассматривали вопрос введения персональных санкций.

"С 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", – сказал секретарь СНБО, передает Офис президента.

Как ранее сообщал Главред:

СНБО санкции Владимир Зеленский Виктор Медведчук Алексей Данилов
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