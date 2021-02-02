Рада собралась расширить конституционные полномочия Зеленского

Стало известно о соответствующем законопроекте Рады, а также о том, когда этот документ собираются выносить на рассмотрение парламента.
Конституционные полномочия президента Украины могут расширить. Соответствующий законопроект Рада намерена рассмотреть в ноябре 2021 года.
Сегодня депутаты как раз одобрили план законопроектных работ, которые будут рассматривать в этом году – и вопрос расширения конституционных полномочий президента входит в этот перечень, отмечалось в ходе трансляции заседания Рады.
В плане законопроектных работ законопроект идет под номером 31 в разделе "Антикоррупционная политика". На самом сайте Рады данного документа пока нет.
Читайте такжеОружие, Россия и коррупция: чем версия Госдепа отличается от заявлений КулебыСогласно документу, предлагается внести изменения в Конституции Украины – чтобы закрепить за президентом страны право назначать и увольнять с должностей глав Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.
Напомним:
- 26 октября 2020 Окружной административный суд Киева постановил уволить Артема Сытника с должности директора НАБУ и обязал Минюст внести соответственные данные в госреестры.
- 29 августа 2020 у Зеленского придумали хитрый план с увольнением главы НАБУ. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал о вариантах разрешения ситуации, что сложилась вокруг признания неконституционным указа о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.
- 28 августа 2020 Указ президента Петра Порошенко, которым Сытник назначен директором Национального антикоррупционного бюро Украины, признан неконституционным.
- 26 ноября 2020 Кабмин поддержал законопроект, закрепляющий за Верховной радой право увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины.