Рада собралась расширить конституционные полномочия Зеленского

Зеленскому готовят новые конституционные полномочия - что известно / GettyImages

Конституционные полномочия президента Украины могут расширить. Соответствующий законопроект Рада намерена рассмотреть в ноябре 2021 года.

Сегодня депутаты как раз одобрили план законопроектных работ, которые будут рассматривать в этом году – и вопрос расширения конституционных полномочий президента входит в этот перечень, отмечалось в ходе трансляции заседания Рады.

В плане законопроектных работ законопроект идет под номером 31 в разделе "Антикоррупционная политика". На самом сайте Рады данного документа пока нет.

Читайте такжеОружие, Россия и коррупция: чем версия Госдепа отличается от заявлений КулебыСогласно документу, предлагается внести изменения в Конституции Украины – чтобы закрепить за президентом страны право назначать и увольнять с должностей глав Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

Напомним: