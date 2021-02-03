Телеканалы Newsone, 112 Украина и ZIK пропали с экранов

Телеканалы Медведчука отключили из-за санкций / pixabay

Телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, против которого ввели санкции СНБО, уже вечером во вторник, 2 февраля, стали частично недоступны.

Как минимум часть провайдеров прекратили передавать сигнал телеканалов.

Некоторые ресурсы прекратили онлайн-вещание этих каналов практически сразу после публикации указа президента Владимира Зеленского об ограничительных мерах.

При этом трансляция программ на официальных сайтах этих медиа вечером во вторник не прекращалась. Также к ней есть доступ на видеохостинге YouTube.

В то же время некоторые сервисы, к примеру, MEGOGO, удалили эфиры 112 Украина, NewsOne и ZIK.

На сайтах телеканалов эфиры пока идут в онлайне.

"Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до людей и быть в эфире", — говорится в совместном заявлении.

При этом, по информации пользователей сети, на многих ресурсах эфир NewsOne все еще был доступен.

Напомним, президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Санкции на телеканалы предусматривают:

блокирование активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространения телепрограмм/предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Как ранее сообщал Главред: