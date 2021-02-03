Порошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака

Петр Порошенко / Reuters

Телеканалы группы Виктора Медведчука стали "орудием российской информационной войны против Украины", заявил экс-президент Петр Порошенко.

В своем Telegram-канале он напомнил, что в 2018 году было принято постановление об ограничительных мерах по пророссийских украинских телеканалов.

"Единственная причина, по которой постановление не была реализована тогда, состоит в том, что она наложилась на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных". - подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что законодательство прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма.

Лидер ЕС также призвал ввести санкции и против телеканала Наш.

"И почему решение СНБО не касается канала Наш, где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов? Тем не менее политически мы поддерживаем решение СНБО как такое, что направлено на защиту Украины. Мы понимаем, что оно стало прямым следствием американских санкций против представителей российской пятой колонны, проводили свои кампании на указанных телеканалах", - добавил Порошенко.

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