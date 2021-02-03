Newsone, 112 Украина и ZIK пропали с экранов: где смотреть заблокированные телеканалы

Работа трех телеканалов была заблокирована решением президента

После введения санкций в отношении соратника Медведчука Тараса Козака с экранов телевизоров исчезли три телеканала - 112 Украина, NewsOne и ZIK. Согласно указу, который подписал президент Владимир Зеленский, санкции будут действовать в течение пяти лет.

Где смотреть 112 Украина, Zik и NewsOne после блокировки

Поскольку указ означает блокировку телевизионного вещания всех трех телеканалов, они перешли в интернет. Эфиры данных СМИ можно смотреть на видеохостинге YouTube.

Прямой эфир телеканала ZIK - смотреть онлайн:

Прямой эфир телеканала 112 Украина - смотреть онлайн:

Прямой эфир телеканала NewsOne - смотреть онлайн:

Кроме того, редакции телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne опубликовали совместное заявление в связи с введенными санкциями СНБО против владельца холдинга – народного депутата Тараса Козака. Заявление опубликовано на сайтах телеканалов.

В заявлении говорится, что Совет нацбезопасности и обороны Украины действовал по "надуманному поводу" и "по прямой указке президента".

"Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ (…) Телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире", - говорится в заявлении.

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Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред: