Newsone, 112 Украина и ZIK пропали с экранов: где смотреть заблокированные телеканалы

Телеканалы 112 Украина, Zik и NewsOne перешли на вещание в интернете.
После введения санкций в отношении соратника Медведчука Тараса Козака с экранов телевизоров исчезли три телеканала - 112 Украина, NewsOne и ZIK. Согласно указу, который подписал президент Владимир Зеленский, санкции будут действовать в течение пяти лет.
Где смотреть 112 Украина, Zik и NewsOne после блокировки
Поскольку указ означает блокировку телевизионного вещания всех трех телеканалов, они перешли в интернет. Эфиры данных СМИ можно смотреть на видеохостинге YouTube.
Прямой эфир телеканала ZIK - смотреть онлайн:
Прямой эфир телеканала 112 Украина - смотреть онлайн:
Прямой эфир телеканала NewsOne - смотреть онлайн:
Кроме того, редакции телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne опубликовали совместное заявление в связи с введенными санкциями СНБО против владельца холдинга – народного депутата Тараса Козака. Заявление опубликовано на сайтах телеканалов.
В заявлении говорится, что Совет нацбезопасности и обороны Украины действовал по "надуманному поводу" и "по прямой указке президента".
"Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ (…) Телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире", - говорится в заявлении.
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Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.