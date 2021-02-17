На заседании СНБО могут ввести санкции против Медведчука - СМИ

СНБО может ввести санкци против бизнес-структур, которые связаны с народным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.
На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое по инициативе президента Украины Владимира Зеленского состоится в ближайшую пятницу, 19 февраля, могут вынести вопрос санкций против бизнес-структур, которые вероятно связаны с народным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком. В частности, против компании, которая эксплуатирует нефтепровод.
Один из возможных вопросов - введение санкций против компании "ПрикарпатЗападтранс". Эта структура эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", ее владельцев связывают с Медведчуком, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, близкий к СНБО.
По словам источника, повестки заседания до сих пор нет, она еще на стадии обсуждения.
"Обсуждается возможность введения санкций и по другим бизнес-цепочкам, которые могут быть связаны с Медведчуком", - уточнил источник.
Заседание СНБО – о чем сообщалось ранее:
- В пятницу, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Оно запланировано на 19 февраля.
- Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание, которое должно состояться в здании Офиса президента Украины.
- "На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - сказали в СНБО.
- В субботу, 13 февраля, на сайте президента уточнили, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны попытаются устранить угрозы, решение которых откладывалось долгое время.