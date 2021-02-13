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Стало известно, зачем Зеленский созвал заседание СНБО

13 февраля 2021, 11:00
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У Зеленского говорят, что до 2019 года важные для защиты национальной безопасности решения откладывались по политическим мотивам. Теперь их будут принимать.

Владимир Зеленский
Стало известно, зачем Зеленский созвал заседание СНБО / Офис президента

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоится 19 февраля, попытаются устранить угрозы, решение которых откладывалось долгое время. Заседание частично пройдет в закрытом режиме.

"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством", - говорится в сообщении на сайте президента.

При этом у Зеленского говорят, что до 2019 года необходимые для защиты национальной безопасности решения откладывались по политическим мотивам. У президента подчеркивают, что эти угрозы стали своего рода "минами замедленного действия".

"Отсутствие тогда достаточной политической воли заложила под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии", - уточнили у президента.

Также в Офисе президента отметили, что решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства.

Заседание СНБО – о чем сообщалось ранее:

  • В пятницу, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Оно запланировано на 19 лютого.
  • Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание, которое должно состояться в здании Офиса президента Украины.
  • "На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - сказали в СНБО.

СНБО Владимир Зеленский новости Украины Офис президента
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