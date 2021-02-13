Стало известно, зачем Зеленский созвал заседание СНБО / Офис президента

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоится 19 февраля, попытаются устранить угрозы, решение которых откладывалось долгое время. Заседание частично пройдет в закрытом режиме.

"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством", - говорится в сообщении на сайте президента.

При этом у Зеленского говорят, что до 2019 года необходимые для защиты национальной безопасности решения откладывались по политическим мотивам. У президента подчеркивают, что эти угрозы стали своего рода "минами замедленного действия".

"Отсутствие тогда достаточной политической воли заложила под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии", - уточнили у президента.

Также в Офисе президента отметили, что решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства.

Заседание СНБО – о чем сообщалось ранее: