Стало известно, зачем Зеленский созвал заседание СНБО

У Зеленского говорят, что до 2019 года важные для защиты национальной безопасности решения откладывались по политическим мотивам. Теперь их будут принимать.
На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоится 19 февраля, попытаются устранить угрозы, решение которых откладывалось долгое время. Заседание частично пройдет в закрытом режиме.
"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством", - говорится в сообщении на сайте президента.
При этом у Зеленского говорят, что до 2019 года необходимые для защиты национальной безопасности решения откладывались по политическим мотивам. У президента подчеркивают, что эти угрозы стали своего рода "минами замедленного действия".
"Отсутствие тогда достаточной политической воли заложила под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии", - уточнили у президента.
Также в Офисе президента отметили, что решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства.
Заседание СНБО – о чем сообщалось ранее:
- В пятницу, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Оно запланировано на 19 лютого.
- Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание, которое должно состояться в здании Офиса президента Украины.
- "На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - сказали в СНБО.