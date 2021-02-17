Нардеп сообщил о "бомбе", которую могут "взорвать" на заседании СНБО

Александр Дубинский рассказал, какое решение могут принять на заседании СНБО / УНИАН

Народный депутат Александр Дубинский рассказал, какие решения могут быть приняты в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 19 февраля. По словам народного избранника, на заседании могут поднять тему санкций против украинского политика Владимира Макеенко.

"Ходят упорные слухи, что в пятницу на заседании СНБО могут быть введены также санкции против собственника телеканала "Прямой" Макеенко, который является номинальным владельцем в интересах Порошенко", - рассказал Дубинский в своем Телеграм-канале в среду, 17 февраля.

Макеенко стал единоличным владельцем телеканала "Прямой" в мае 2017 года, выкупив 80 % акций у "Тониса". Однако считается, что де-факто СМИ принадлежит Петру Порошенко.

Заседание СНБО – о чем сообщалось ранее: