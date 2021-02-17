Нардеп сообщил о "бомбе", которую могут "взорвать" на заседании СНБО

На заседании СНБО могут быть введены санкции против собственника телеканала Прямой сообщил Александр Дубинский.
Народный депутат Александр Дубинский рассказал, какие решения могут быть приняты в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 19 февраля. По словам народного избранника, на заседании могут поднять тему санкций против украинского политика Владимира Макеенко.
"Ходят упорные слухи, что в пятницу на заседании СНБО могут быть введены также санкции против собственника телеканала "Прямой" Макеенко, который является номинальным владельцем в интересах Порошенко", - рассказал Дубинский в своем Телеграм-канале в среду, 17 февраля.
Макеенко стал единоличным владельцем телеканала "Прямой" в мае 2017 года, выкупив 80 % акций у "Тониса". Однако считается, что де-факто СМИ принадлежит Петру Порошенко.
Заседание СНБО – о чем сообщалось ранее:
- В пятницу, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Оно запланировано на 19 февраля.
- В субботу, 13 февраля, на сайте президента уточнили, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны попытаются устранить угрозы, решение которых откладывалось долгое время.
- В среду, 17 февраля СМИ сообщили, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут вынести вопрос санкций против бизнес-структур, которые вероятно связаны с народным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.
Автор: Адриана Бубновская