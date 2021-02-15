В Слуге народа рассказали, что обсудят на заседании СНБО

Ирина Верещук рассказала, что обсудят на заседании СНБО / УНИАН

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 19 февраля, обсудят ситуацию на Донбассе, заявила народный депутат от Слуги народа, глава подкомитета по госбезопасности и обороны парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук.

"19 февраля должно состояться заседание СНБО... в том числе, я убеждена, будут рассматривать ситуацию на Донбассе", - сказала Верещук в понедельник, 15 февраля, сообщает Интерфакс.

Депутат уточнила, что часть заседания Совета нацбезопасности и обороны пройдёт в открытом режиме, а часть в закрытом.

Заседание СНБО – о чем сообщалось ранее: