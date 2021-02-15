В Слуге народа рассказали, что обсудят на заседании СНБО

Часть заседания Совета национальной безопасности и обороны пройдёт в открытом режиме, а часть в закрытом.
На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 19 февраля, обсудят ситуацию на Донбассе, заявила народный депутат от Слуги народа, глава подкомитета по госбезопасности и обороны парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук.
"19 февраля должно состояться заседание СНБО... в том числе, я убеждена, будут рассматривать ситуацию на Донбассе", - сказала Верещук в понедельник, 15 февраля, сообщает Интерфакс.
Депутат уточнила, что часть заседания Совета нацбезопасности и обороны пройдёт в открытом режиме, а часть в закрытом.
Заседание СНБО – о чем сообщалось ранее:
- В пятницу, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Оно запланировано на 19 лютого.
- Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание, которое должно состояться в здании Офиса президента Украины.
- "На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - сказали в СНБО.
- В субботу, 13 февраля, на сайте президента уточнили, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны попытаются устранить угрозы, решение которых откладывалось долгое время.
Автор: Адриана Бубновская