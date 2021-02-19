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Украинским военным на Донбассе разрешили отвечать на провокации

19 февраля 2021, 23:05
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Секретарь Совета национальной безопасности заявил о том, что украинским военнослужащим на Донбассе разрешили открывать огонь в ответ.

Данилов
СНБО разрешил бойцам ООС открывать огонь в ответ / УНИАН

В пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос относительно обострения ситуации в Донбассе, заявил во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам чиновника, солдаты на линии разграничения могут открывать огонь на провокации боевиков. Однако большинство решений, которые утвердили на заседании Совета нацбезопасности, имеют гриф "секретно" и разглашаться не будут.

"Каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни военным, каждый командир имеет право принять решение об открытии ответного огня", - отметил Данилов.

Он добавил, что в случае опасности для жизни военнослужащих такое решение принимается мгновенно.

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Он отметил, что на заседании заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка по ситуации на Донбассе.

Санкции в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

СНБО огнестрельное оружие новости Украины Алексей Данилов новости Донбасса
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